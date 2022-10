श्रीगंगानगर: भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ (Try to infiltrate into India) रहा है. लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है. कभी पाकिस्तान ड्रोन से मादक पदार्थ भेजता है तो कभी पाक आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं. बीती रात राजस्थान के अनूपगढ़ के पास बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक अनूपगढ़ की शेरपुर पोस्ट (Sherpur Post of Anupgarh) के पास बीती रात बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी को शख्स को आते देखा. इसके बाद जवानों ने उसे ललकारा तो वो छुपने की कोशिश करने लगा. ऐसे में बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर दी और उसे मार गिराया.

सूत्रों के अनुसार यह पाक नागरिक भारतीय सीमा में काफी अंदर तक घुस चुका था. बीएसएफ ने अपनी प्रारम्भिक कार्रवाई के बाद घुसपैठिए के शव को अनूपगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया. जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है. इधर, घटना की सूचना के बाद बीएसएफ के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और आगे की जांच शुरू कर दी गई है.