बोकारोः इंडियन आइडल का प्रतिभागी रह चुका गोमिया के झिरकी निवासी दिव्यांग मकसूद को मदद के लिए हाथ बढ़ने (Indian Idol contestant Md Maqsood in Bokaro) लगे हैं. तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म और न्यूज चैनल्स पर उसके वीडियो अपलोड होने और समाचार पत्रों में खबर छापने का का असर हुआ. बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने मकसूद की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है.

मकसूद के परफॉर्मेंश पर सोशल मीडिया के जरिये राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने बोकारो डीसी को सरकारी योजनाओं से उसे अच्छादित करने का निर्देश दिया. उसके बाद ट्विटर के माध्यम से बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की नजर पड़ी. इसके बाद सोनू सूद ने ट्वीट कर (Sonu Sood assured to help to Maqsood in Bokaro) मकसूद के जीविकोपार्जन और रहने व्यवस्था कराने की बात कही है. पटना के एक निजी संस्थान (स्कूल) में नौकरी का ऑफर किया है.

इस संबंध में मकसूद ने बताया कि सोनू सूद से ऑफर मिला है. हालांकि सैलरी क्लियर नहीं है. उन्होंने उनके पीए को उनसे बात करना का आग्रह किया लेकिन बात नहीं हो सकी. उनके ऑफर के बारे में विमर्श कर रहे हैं. उसने कहा कि मेरा सपना गीत-संगीत में रहन का है. वह फिर से इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं और गीत-संगीत के जरिये ही जिले और प्रदेश का नाम रोशन करने की चाहता है. मकसूद स्ट्रीट सिंगिंग के सहारे अपना घर चला रहे हैं. रोज बोकारो के विभिन्न इलाके में आकर वह भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाना गाते हैं.

जिले के गोमिया प्रखंड के झिरकी के रहने वाले मोहम्मद मकसूद (Indian Idol contestant Md Maqsood in Bokaro), पिछले कई दिनों से सड़क किनारे बैठ कर लोगों को गाना सुनाकर अपने और अपने परिवार वालों का भरण पोषण कर रहे हैं (Singing on streets for living). वह इंडियन आइडल के प्रतिभागी भी रह चुके हैं. मकसूद भीड़भाड़ वाले इलाके में गाना गाते हैं. इस दौरान लोग उसके दर्द भरे गानों को सुनकर उसे आर्थिक सहायता करते हैं.

2017 में गया था इंडियन आइडल: मकसूद ने बताया कि 2017 में वह इंडियन आइडल के 24वें राउंड तक पहुंचे थे. उसके बाद उन्हें गायक सुरेश वाडेकर के यहां भेज दिया गया, जहां उसने गाने के गुर सीखे लेकिन, कोरोना काल में वह अपने घर लौट आए. मकसूद अभी बोकारो जिले में घूम-घूमकर गाना गाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं. वह घर से सुबह-सुबह अपने एक साथी के साथ गाड़ियों में सफर कर जगह-जगह पहुंच जाते हैं और लोगों को गाने सुनाते हैं.