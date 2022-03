गोपालगंज: भागलपुर के बाद गोपालगंज में बड़ा बम धमाका हुआ है. घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार (Blast In Bathua Bazar Of Fulwariya Police Station Area) की है. जहां बड़ा धमाका हुआ है. इस धमाके में 55 साल के आलीम मियां की मौत (One Killed In Bomb Blast At Gopalganj) हो गयी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है. दरअसल जिस मकान में धमाका हुआ, वह मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है. फिलहाल घटनास्थल के लिए एसपी आनंद कुमार रवाना हो चुके हैं.

घटनास्थल पहुंची पांच थानों की पुलिस : इसके अलावा फुलवरिया समेत पांच थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गयी है. धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि शव के चिथड़े उड़ गये. पुलिस ने अलग-अलग जगहों से शव के टुकड़ों को बरामद किया और इसे बोरी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल अख्तम आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है.

FSL की टीम को बुलाया गया: एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बम धमाके की जांच की जा रही है. पटना और मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. इसके अलावा एटीएस की टीम को भी घटनास्थल के लिए बुलाया गया है. फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है और एक-एक बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है.

पांच दिन पहले भागलपुर में हुआ था धमाका: आपको बता दें कि पांच दिन पहले भागलपुर में ब्लास्ट हुआ था. स्थानीय पुलिस द्वारा गठित एसआईटी के साथ-साथ एटीएस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है. दरअसल 5 दिन में धमाके के कई टेरर एंगल सामने आए हैं. पहले जहां पटाखा फैक्ट्री का नाम आ रहा था, वहां से अब कुकर बरामद हुआ है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रेशर कुकर बम से धमाका हुआ था. प्रशासन की जांच के दौरान तीन तरह के बारूद, रस्सी, चूना और रंगीन मिट्टी के साथ प्रेशर कुकर भी बरामद हुआ है.

गोपालगंज में बड़ा धमाका

बिहार में हुए धमाके: हालिया महीनों में बिहार में हुए धमाके की बात करें तो बांका जिले के एक मदरसे में बड़ा धमाका हुआ था. इस धमाके में गंभीर रूप से घायल मदरसे के इमाम अब्दुल सत्तार मोबिन की महज चंद मिनटों में मौत हो गई थी. इसके बाद बीते वर्ष भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में टिफिन बम से लेकर केन बमों और सुतली बमों के मिलने का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा था. भागलपुर पुलिस और FSL की तरफ से सभी मामलों की जांच की जा रही है.

भागलपुर धमाके में अब तक 16 लोगों की मौत: भागलपुर ब्लास्ट केस में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. इस मामले की काफी गंभीरता जांच की जा रही है. धमाका इतना जोरदार था कि चार मकान ढह गए थे. इसके साथ अन्य कई मकानों को काफी नुकसान पहुंचा था. पुलिस ने घटनास्थल को उसी समय सील कर दिया था. शनिवार को घटनास्थल पर भवन निर्माण विभाग और नगर निगम की टीम भी पहुंची. वहां पर टीम ने क्षतिग्रस्त मकानों के मालिक से बात की और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़कर हटाने की अनुमति मांगी.