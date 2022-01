मुंगेर: बिहार के मुंगेर के टेटियाबम्बर गांव के एक्टर राजन कुमार चार्ली चैपलिन (Charlie Chaplin) का किरदार निभाने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book of World Records) में नाम दर्ज करवा चुके हैं. अब प्रदेश वासियों के लिए खुशी की बात है कि इस बार दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में राजन कुमार अपनी कला का प्रदर्शन ( Rajan Kumar to be seen at Republic Day parade in Delhi ) करेंगे. दिल्ली में 26 जनवरी के परेड में शिरकत करने वाले वो मुंगेर के पहले एक्टर होंगे.

कोरोना की तीसरी लहर के दौरान होने वाले दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक परेड में बहुत तरह की पाबंदियां रहेंगी. लेकिन फिर भी 26 जनवरी तो उसी शान से मनाया जाएगा. कुछ गिने चुने कलाकार ही इस बार की झांकी में नजर आएंगे और उन सीमित कलाकारों में एक नाम है हीरो राजन कुमार का, इस बार राजधानी दिल्ली के राजपथ पर वस्त्र मंत्रालय की झांकी को वो लीड करेंगे.

मुंगेर के रहने वाले राजन कुमार राजपथ पर अपने अभिनय का जलवा दिखाएंगे. इसको लेकर प्रदेश वासियों समेत जिले के लोग काफी खुश हैं. एक बार फिर मुंगेर जिले का नाम हीरो राजन कुमार देश में रोशन करेगा. इस सम्बंध में राजन ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय ने उन्हें अपनी झांकी के लिए लीड रोल करने का ऑफर दिया था. जिसे मैंने स्वीकार कर लिया और इस झांकी में मैं गरेड़िया के किरदार में रहूंगा.

बिहार के चार्ली चैपलिन के नाम से मशहूर राजन कुमार ने बताया कि, गुजरात का कपड़ा उद्योग पूरे देश में प्रसिद्ध है. कपड़ा उद्योग की कहानी को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी. झांकी में दिखाया जाएगा कि भेड़ चराने वाले घर किस तरह के रहते हैं. एक प्रतीकात्मक गरेड़िया की वेशभूषा में मैं आगे रहूंगा और उसके पीछे चरखा से सूत काटते कारीगर भी रहेंगे. गड़ेरिया की भूमिका में मैं वस्त्र मंत्रालय की झांकी को लीड करूंगा.

उन्होंने कहा कि राजपथ पर 26 जनवरी के अवसर पर इस झांकी को जहां देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देखेंगे, तो देशवासी भी इसे टीवी चैनल के माध्यम से देखेंगे. मुंगेर का हीरो राजन कुमार राजपथ पर जब अपनी अभिनय का जलवा दिखाएंगे, तो मुंगेर के लोग भी काफी खुश होंगे. मुंगेर के समाजसेवी अभय कुमार ने कहा कि मुंगेर के लिए ये गर्व की बात है कि एक छोटे से कस्बे का कलाकार देश की राजधानी में जाकर 26 जनवरी के अवसर पर राजपथ पर अपने अभिनय से मुंगेर का नाम रोशन करेंगे.

बता दें कि हीरो राजन कुमार का अभिनय से पुराना नाता रहा है. वह बचपन से ही बंदरों की कॉपी करते थे और गांव में होने वाले रामलीला में भी नाटक में भी भाग लेते थे. धीरे-धीरे उनका यह अभिनय का शौक, उन्हें दिल्ली ले गया और फिर मुंबई. शुरू से ही राजन कुमार को कला संस्कृति से बेहद लगाव रहा है. उन्हें 1998 में भारत सरकार ने छाव डांस के लिए नेशनल अवार्ड दिया था. 2004 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हुआ. 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया और फिर उनका नाम चार्ली चैपलिन द्वितीय के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाने लगा. उन्होंने कहा कि राजपथ पर वस्त्र मंत्रालय की झांकी को लीड करना मेरे लिए गौरव की बात है.

बता दें कि राजन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत थियेटर से की थी. इसके बाद टीवी सीरियल सीआईडी, ये हवाएं, हीरो, लापतागंज, चिड़ियाघर और सीआईडी में काम किया. हिंदी फिल्म 'एजेंट विनोद' और 'बंटी बबली' में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है. पद्मश्री नेपाली महतो के सानिध्य में छऊ नृत्य के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था. राजन अभिनेता के अलावा लेखक भी हैं. फिल्म 'नमस्ते बिहार' को उन्होंने लिखा था. इसके अलावा उन्होंने मुंगेर में घटी एक सत्य घटना के आधार पर लघु फिल्म 'लहरिया कट' का लेखन किया था. उनकी शॉर्ट फिल्म 'बबल गम' ने कान फिल्म फेस्टिवल और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाई थी.