भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में EOW ने सरकारी क्लर्क के यहां छापामार कार्रवाई की है. टीम बुधवार सुबह 6 बजे स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ क्लर्क के बैरागढ़ स्थित आवास पर पहुंची. छापामारी कार्रवाई से घबरा उस सरकारी कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इधर EOW ने उस मकान को सील कर दिया है. आवास के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है. फिलहाल कार्रवाई के दौरान 35 लाख रुपए कैश और 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी के साथ अन्य कागजात भी मिले हैं.

क्लर्क के घर से 35 लाख का कैश बरामद

क्लर्क ने खाया जहर: भोपाल के उपनगर बैरागढ़ के मिनी मार्केट में रहने वाले हीरो केसवानी (चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्लर्क) के घर EOW (आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा) ने छापा मारा है. आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है. टीम के पहुंचने पर कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ पी लिया था. आनन-फानन में उन्हें अधिकारियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया.

