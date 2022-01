बेंगलुरु: बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने उसकी लापता पर्शियन बिल्ली (Persian cat) का पता लगाने वाले को 35,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है (Bengaluru man offers Rs 35k reward to trace missing Cat). उन्होंने तिलक नगर थाने में बिल्ली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है.

बिल्ली का नाम अलीजे ( Alije) है. इस मादा बिल्ली का मालिक मिस्बाह शरीफ (Misbah Sharif) है, जो जयनगर के राजन्ना लेआउट (Rajanna Layout in Jayanagar) में रहता है. किसी ने 15 जनवरी को उसके घर से बिल्ली चुरा ली थी. जब से उसकी बिल्ली लापता हुई है तब से वह परेशान है.

लापता पर्शियन बिल्ली

उन्होंने बिल्ली के गुम होने की एक शिकायत दर्ज करायी है और बिल्ली का पता लगाने के लिए सार्वजनिक मदद भी मांगी है. उसने लापता बिल्ली का पता लगाने के लिए 35 हजार रुपये का इनाम देने की पेशकश की है. वह अपने घर में बिल्ली के साथ खरगोश भी रखता है. उन्होंने उस बिल्ली और खरगोश दोनों का एक साथ समय बिताते हुए एक प्यारा सा वीडियो भी शेयर किया है(He also shared a cute video of that cat and rabbit ) .