शिमला: शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि डबल इंजन सरकार पूरी तरह (Alka Lamba Targeted BJP) विफल हो चुकी है. उन्होंने कहा कि आज सरकार के बम से जनता परेशान है. 'ब' से बेरोजगारी' और 'म' से महंगाई'. उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन आज सरकार विफल नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि जनता के ऊपर सरकार द्वारा फैंके गए इस बम को कांग्रेस ही डिफ्यूज करेगी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने (Alka Lamba in Shimla) कहा कि 17 अगस्त से 23 अगस्त तक कांग्रेस विशेष अभियान शुरू करने जा रही है. देश के साथ हिमाचल के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में यह विशेष अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा (himachal congress campaign) कि कांग्रेस देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के (Alka Lamba on Inflation and Unemployment) मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का काम करेगी.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर भी हमला साधा. उन्होंने कहा कि लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के समाधान की बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने प्राचीर से केवल राजनीतिक बात की. अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

