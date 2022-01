दावणगेरे : दावणगेरे जिले के अराबट्टे गांव स्थित इंदिरा गांधी एससी आवासीय विद्यालय (Indira Gandhi SC Residential school at arabatte village of Davanagere district) के 50 छात्र (50 students fall ill ) शुक्रवार रात खाना खाने (Students fell ill After Having poisoned food at School ) के बाद अचानक बीमार पड़ गये. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. बीमार पड़े छात्रों में फूड प्वाइजनिंग के लक्षण दिखाई दिए.

स्कूल के छात्र आम दिनों की तरह शुक्रवार की रात भी स्कूल में खाना खाया. लेकिन भोजन करने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. छात्र बीमार पड़ने लगे. सभी को होनाली कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि छात्रों की हालत स्थिर है.

ये भी पढ़ें- britain partygate : इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद बन सकते हैं ब्रिटेन के पीएम, दौड़ में सबसे आगे

इस घटना की जानकारी होने पर होनाली विधायक एम.पी.रेणुकाचार्य (Honnali MLA M.P.Renukacharya) ने अस्पताल व स्कूल में का दौरा किया और छात्रों के स्वास्थ्य की समीक्षा की.