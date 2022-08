रांचीः झारखंड के लिए रविवार का दिन काफी बुरा रहा. राज्य के अलग-अगल जिलों में 7 बच्चों की मौत हो गई( 7 children died in Jharkhand). जबकि एक बच्चे की तलाश अभी जारी है. ये हादसे पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और चतरा में हुए हैं. सभी बच्चों की मौत डूबने से हुई है. पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पलामू के ग्रेफाइट माइंस में डूबे तीन बच्चेः पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में ग्रेफाइट माइंस में डूबने से तीन बच्चों की मौत(three children died in palamu) हो गई. तीनों बच्चे सतबरवा थाना क्षेत्र के ताबर के रहने वाले थे. ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने तीनों शवों को माइंस से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा गया है. घटना रविवार की शाम की है. जानकारी के अनुसार पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के ताबर के रहने वाले कुछ बच्चे खेलने के लिए गौरा स्थित ग्रेफाइट माइंस में गए हुए थे. जानकारी के अनुसार ताबर के रहने वाले मन्नू, 11 वर्षीय अमन अख्तर, 10 वर्षीय अकमल, 13 वर्षीय अफसर माइंस में खेलने गए थे. इसी क्रम में अकमल माइंस के पानी में नहाने के लिए चला गया. नहाने के क्रम में अकमल डूबने लगा. अकमल को बचाने के लिए अफसर और अमन गए, लेकिन वो भी फंस गए. जिससे तीनों डूब गए(three children died in palamu).

तीनों के डूबने के बाद मन्नू दौड़ता हुआ गांव में गया और ग्रामीणों को पूरी घटना की जानकारी दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों ने किसी तरह दो बच्चों का शव बाहर निकाला. तीसरे बच्चे का शव को निकालने के लिए सतबरवा थाना क्षेत्र के मुरमा से गोताखोर को बुलाया गया. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. चारों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे और आपस में करीबी दोस्त थे.

सतबरवा थाना प्रभारी ऋषिकेश राय ने बताया कि माइंस में डूबने से तीनों बच्चों की मौत हुई(three children died in palamu) है. मामले मे एफआईआर दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा जा रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि जिला प्रशासन से रात में ही पोस्टमार्टम करने का आग्रह किया गया है. सतबरवा के गौरा स्थित ग्रेफाइट माइंस पिछले चार वर्षों से बंद है. माइंस से खनन होने के बाद उसमें पानी भर गया है. माइंस के चारों तरफ बैरिकेडिंग नहीं की गई है जिस कारण लोग वहां जा रहे हैं.

हजारीबाग में 3 बच्चों की मौतः वहीं हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेरु के रेहदा डैम में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई (Three children died due to drowning in Hazaribag). हादसा रविवार शाम चार बजे हुआ. तीनों बच्चों की उम्र 12 से 13 वर्ष के बीच थी. सूचना पाकर काफी संख्या में ग्रामीण डैम के किनारे पहुंच कर बच्चों को निकालने में जुट गए.

जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चे डैम में नहाने उतरे थे इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण डैम के पास पहुंचे और बच्चों को निकालने की कोशिश की. इस बीच सूचना पाकर पुलिस और बीएसएफ के जवान भी मौके पर पहुंचे कर बच्चों को निकालने में लग गए. तीनों बच्चों के शवों को निकाल पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया. तीनों बच्चों के पिता बीएसएफ में जवान के पद पर तैनात हैं. तीनों बच्चों का परिवार डैम से दो किलोमीटर दूर मेरू में झारखंड चौक के पास रहता है. दो जवान किराए और एक जवान का अपना घर है.

दो बच्चों की पहचान अजय प्रसाद के बेटे अंशु राज और सुरेश राम के बेटे देवेश कुमार के रूप में की गई है. इसके लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद तीसरे बच्चे का शव निकाला गया, जिसकी पहचान रघु रजक, पिता राजीव रजक के रूप में की गई है. तीन बच्चों की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है.

कोडरमा में एक बच्चे की मौतः उधर कोडरमा जिले के लोकाई गोसाई टोला में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत(One child died due to drowning in Koderma) हो गई. वहीं स्थानीय लोगों की मदद से तालाब में डूबे 3 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. खेलने के दौरान यह हादसा हुआ है.

जानकारी के अनुसार लोकाई के 4 बच्चे 13 वर्षीय सौम्या सिन्हा, 12 वर्षीय सुमित कुमार, 12 वर्षीय हर्षिका कुमारी और 13 वर्षीय अंकेश कुमार गांव के तालाब की ओर घूमने गए हुए थे. खेल-खेल में चारों बच्चे तालाब में चले गए. तालाब की गहराई ज्यादा होने के कारण बच्चे पानी मे डूबने लगे. इस घटना में तीन बच्चे एक दूसरे को पकड़ कर स्थानीय लोगों की मदद से तालाब से निकाल लिए गए. जबकि एक बच्चा तालाब की गीली मिट्टी में फंस गया. मिट्टी में फंसकर तालाब में डूबे अंकेश कुमार की मौत हो गई(One child died due to drowning in Koderma).

चतरा में डूबे तीन बच्चेः चतरा के कोलनगरी टंडवा थाना क्षेत्र के गाड़ीलौंग स्थित सतबहनी नदी में नहाने के दौरान तीन बच्चे डूब गए (three children drowned in chatra). स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से दो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया. वहीं एक बच्चा नहीं मिला. बताया गया कि रविवार देर शाम गाड़ीलौंग गांव के प्रवीण राम का बेटा व अरबिंद राम की एक बेटी व एक बेटा नदी नहाने गए थे. इसी दौरान गहरे पानी में डूब गए. जिसपर किसी ग्रामीण की नजर पड़ी तो तत्काल दो बच्चों को नदी से निकाला गया. वही अरबिंद राम का इकलौता पुत्र गहरे पानी में लापता हो गया.