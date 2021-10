.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी Published on: 33 minutes ago



डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. बता दें, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन (Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen) अपने तीन दिवसीय दौरे के लिए शनिवार तड़के भारत पहुंचीं. दिल्ली पहुंचने पर फ्रेडरिक्सन का दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी (Minister of State (MoS) for External Affairs Meenakshi Lekhi) ने उनका स्वागत किया. अपनी यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी और पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी.