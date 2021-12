.

किन्नौर में हिमपात से बढ़ी ठंड, बर्फ की चादर से ढ़क गया छितकुल Published on: 1 hours ago



किन्नौर : हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बीते कुछ दिनों से बर्फबारी (Snowfall in Kinnaur) का दौर जारी है. वहीं, अब जिले के निचले क्षेत्र में भी ताजा हिमपात हुआ है. जिले के आसरंग, नेसङ्ग, छितकुल, रकछम में करीब चार से पांच इंच बर्फबारी दर्ज की गई है. जिस कारण यहां ठंड काफी बढ़ गई है. भारत-चीन सीमा पर बसे किन्नौर जिले के छितकुल (snowfall in last village of india) से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि छितकुल गांव बर्फ की सफेद (Snowfall in Chitkul) चादर में पूरी तरह ढक चुका है. बर्फ पड़ने से यहां जनजीवन भी (Snowfall affected life) अस्त व्यस्त हो गया है. अधिक ठंड के चलते (Himachal temperature drops) पानी के सभी जल स्रोत भी जम चुके हैं.