Published on: 14 minutes ago



संसद के बजट सत्र (parliament budget session) में केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर टिप्पणी की जा रही है. बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सराहना और आलोचना दोनों हो रही है. इसी दौरान दो राज्य सभा सांसदों ने सीतारमण को बहू-बेटी बताया, तो संसद में मौजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई. आंध्र प्रदेश से निर्वाचित वाईएसआर कांग्रेस सांसद विजय साई रेड्डी (mp vijaysai reddy sitharaman daughter in law of andhra) ने कहा कि सांसदों को जानना चाहिए कि सीतारमण आंध्र प्रदेश की बहू (daughter in law) हैं. आम बजट के समर्थन में खड़े हुए तमिलनाडु से निर्वाचित एआईएडीएमके सांसद थंबीदुरई ने कहा कि वित्त मंत्री तमिलनाडु की बेटी (thambidurai sitharaman daughter) हैं. उनके ऐसा कहने पर वित्त मंत्री को मुस्कुराते देखा गया.