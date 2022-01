.

पालतू कुत्ते ने लड़की को भगा-भगाकर काटा, मालकिन गिरफ्तार Published on: 41 minutes ago



चेन्नई में एक पालतू कुत्ते के हमले (Attack of a pet dog in Chennai) में नौ साल की बच्ची को गंभीर चोटें (Nine-year-old girl injured in dog attack) आई हैं. दरअसल, पालतू कुत्ते को उस पर भौंकता देख घर के बाहर खेल रही बच्ची भागने लगी. कुत्ता भी उसके पीछे भागा और जैसे ही बच्ची गिर पड़ी, उस पर कुत्ते ने हमला (pet dog attacked girl) कर दिया. हालांकि, पड़ोसियों ने तुरंत कुत्ते के चंगूल से बच्ची को बचा लिया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, वीडियो में यह भी नजर आया है कि कुत्ता वहां से निकलकर अन्य एक व्यक्ति के पीछे भागने लगा. इस वाकये का वीडियो सामने आया (video of dog chasing down a girl) है, जिससे लोग दहशत में हैं. बच्ची के माता-पिता ने नोलंबूर थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद कुत्ते की मालकिन विजयलक्ष्मी को गिरफ्तार (pet dog owner vijaylakshmi arrested) कर लिया गया.