.

केरल के किसानों को आकर्षित कर रहा वियतनाम का हिवेन फ्रूट 'गाक' Published on: 14 minutes ago |

Updated on: 22 seconds ago Koo_Logo Versions

वियतनाम में हिवेन फ्रूट (Vietnam heaven fruit) के नाम से जाना जाने वाला गाक फल की खेती (Gac fruit cultivation in kerala) की ओर से अब केरल के किसान रूख करने लगे हैं. हालांकि, ये फल आमतौर पर वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में उगाए जाते हैं. लेकिन अब केरल के कई किसानों ने भी इस विदेशी फल की खेती शुरू कर दी है. गाक फल की खेती में सफलता की कहानियां (kerala farmers success stories in Gac cultivation) कासरगोड, कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों के किसानों से मिली हैं. इस फल की खासियत है कि इसके पकने की प्रक्रिया के दौरान यह फल चार अलग-अलग रंग बदलता (gac changes 4 colours by the time of ripe) है. इस फल का उपयोग वियतनाम और चीन में पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता (gac fruit used as traditional medicine in Vietnam and China) है. गाक फल खरबूजे की श्रेणा में आता (Gac fruit belongs to the melon family) है और इसकी बाहरी परत पर छोटे-छोटे कांटे होते हैं. इस फल की कटाई का समय तब आता है, जब यह अपना रंग बदलकर चमकीला लाल रंग हो जाता है. कच्चे गाक का फल सब्जी के तौर पर भी पकाया (Gac also used as a vegetable) जाता है. किसानों का कहना है कि इस फल की कीमत (price of gac fruit) एक हजार रुपये प्रति किलो है. इसकी ऊंची कीमत और बाजार में अच्छी मांग के कारण इस विदेशी फल की खेती की ओर किसान आकर्षित हो रहे हैं.