.

कार के शौकीनों को हैरान कर देगी ये लंबी कार, जानें खासियतें Published on: 7 minutes ago

अगर आपकी कारों में दिलचस्पी है, तो कभी न कभी आपने सोचा होगा कि दुनिया की सबसे लंबी कार (longest car in the world) कौन-सी है और निश्चित रूप से आप उसे देखना भी चाहेंगे. तो आपको हम बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी कार अब रीबिग्ड करायी जाने के साथ बाजार में उतारी गई है. ये ऐसी कार है कि इसके सामने दुनिया हर कार या ट्रक छोटी लगे. जी हां, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (longest car in the world recorded in Guinness World Records) के अनुसार, एक मार्च 2022 को, दुनिया की सबसे लंबी कार 'अमेरिकन ड्रीम' (The American Dream) ने अपनी लंबाई के कारण 1986 में इसे मिले लंबी कार के रिकार्ड को तोड़ दिया है. दरअसल, 1986 में पहली बार कैलिफोर्निया के बरबैंक में तैयार 'अमेरिकन ड्रीम' (American Dream built in Burbank, California) को दुनिया की सबसे लंबी कार का खिताब मिला था. तब उसकी लंबाई 18.28 मीटक (60 फीट) थी. इसे बनाने वाला प्रसिद्ध कार कस्टमाइजर जय ओहरबर्ग हैं. यह कार 26 पहियों पर चलती है और आगे व पीछे वी8 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है. अब ओहरबर्ग ने इस कार को अपग्रेड कर 30.5 मीटर (100 फीट) लंबी बनाई है. हालांकि, अधिकांश कारों की लंबाई 12 से 16 फीट (3.6 से 4.2 मीटर) की होती है. इस कार में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उससे किसी भी शख्स को राजा जैसा महसूस होगा. इसमें पर्सनल हेलीपैड, मिनी गोल्फ कोर्स और स्वीमिंग पूल के अलावा बाथटब, जकूजी आदि सुविधाएं मौजूद (Worlds longest car with a swimming pool helipad and mini-golf course) हैं. वहीं, कार में 75 से अधिक लोगों के बैठने की भी व्यवस्था है.