.

उत्तराखंड सीएम का खटीमा में हुआ ऐसा स्वागत, देखकर आप भी ललचाएंगे Published on: 2 hours ago



उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2022 (Uttarakhand Assembly Election) के लिए 14 फरवरी को प्रदेशभर में मतदान होगा है. ऐसे में सभी प्रत्याशी और नेताओं ने प्रचार-प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. वहीं, उत्तराखंड सीएम तथा खटीमा से भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी भी पीछे नहीं (Uttarakhand CM Dhami Election campaign in Khatima) है. गुरुवार की शाम को सीएम धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा (CM Pushkar Singh Dhami in khatima uttarakhand) पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय व्यापारियों ने उनका अनोखे तरीके से स्वागत किया. व्यापारियों ने लड्डू के पैकेट से उन्हें तोला (Pushkar Singh Dhami was weighed with laddus) और फिर 82 किलो लड्डू लोगों में बांटे गए. यह नराजा खटीमा के मुख्य बाजार का था. व्यापारियों ने इसके साथ ही सीएम धामी को भरोसा दिलाया कि लगातार तीसरी बार भी वे खटीमा विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे. वहीं, व्यापारियों के इस आवभगत के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा के मतदाताओं के प्यार व आशीर्वाद से प्रदेश के प्रधान सेवक बन पाए हैं. जनता के मिल रहे प्यार व स्नेह से अभिभूत हैं. उन्होंने कहा कि खटीमा के विकास को लेकर वह लगातार प्रयासरत हैं. आने वाले समय में खटीमा को मॉडर्न खटीमा बनाने का उनकी पूरी कोशिश रहेगी. साथ ही खटीमा व उत्तराखंड की आवाम के स्नेह से 'अब की बार साठ के पार' के लक्ष्य को भी पाने पर सीएम ने विश्वास जताया.