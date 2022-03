.

Positive Bharat Podcast: जल संरक्षण की खुद से करें शुरुआत, जल बचाव जीवन बचाओ Published on: 35 minutes ago

आपने भी काफी बार सुना होगा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी को लेकर लड़ा जाएगा. ये बात डर से ज्यादा पानी के महत्व और उसके सीमित होने के संदर्भ में कही जाती है. पानी बचाने की बातें तो बहुत होती हैं, आप और हम भी पानी बचाने के पक्ष में (world water day 2022) हैं. लेकिन, अपनी दिनचर्या के छोटे-छोटे कामों की तरफ नजर डालें तो आपको भी एहसास होगा कि हम पानी का कितना दुरूपयोग (stop wasting drinking water) कर रहे हैं. याद रहे कि दुनिया की एक बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है. कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना कई इलाकों में बहुत आम है. इसलिए अगली बार पानी बर्बाद करते वक्त उन लोगों के बारे में जरूर सोचिए, जो पानी की बूंदों के लिए जद्दोजहद कर रहा है. अगर ये बातें आपको किताबी लग रही हैं, तो दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर आपको उस हकीकत के करीब ले जाएगा. जहां पीने का पानी आज से चार साल पहले लगभग खत्म हो चुका था. इसके अलावा, चेन्नई से लेकर शिमला तक भारत के भी कई शहर गर्मियों में पानी की किल्लत झेलते हैं. ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या से हम जीत नहीं सकते है. अगर सही ढंग से जल संरक्षण किया जाए और जितना हो सके पानी की बर्बादी को रोका (water conservation need of the day) जाए, तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान हो जाएगा. लेकिन इसके लिए जरुरत है जागरुकता की. एक ऐसी जागरुकता की जिसमें बच्चे से लेकर बड़े-बूढ़े भी पानी को बचाव अपना धर्म समझें.