स्प्रिचुअल जगत की हस्ती कमलेश डी. पटेल को लोग प्यार और आदर से 'दाजी' के नाम से पुकारते हैं. वे हार्टफुलनेस के मार्ग पर चलकर व्यक्तिगत अनुभव द्वारा आत्मानुभूति की शिक्षा देते हैं. उनका मानना है कि बच्चों में भटकाव बड़ों के कारण आया है. बच्चे इसके लिए कदापि दोषी नहीं हैं. दाजी इस समय श्रीराम चरण मिशन के अध्यक्ष हैं। सहज मार्ग स्प्रिचुअलिटी फाउंडेशन के प्रबंध ट्रस्टी होने के साथ ही हार्टफुलनेस संस्थान, हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट और ब्राइटर माइंड के फाउंडर हैं। प्रस्तुत है ईटीवी भारत के रीजनल एडिटर गीतेश्वर प्रसाद सिंह से उनकी विशेष बातचीत के अंश...

प्रश्न- आप नई पीढ़ी को अपनी विचारधारा से जोड़ रहे हैं. उसकी क्या प्रासंगिकता है?

उत्तर- नई पीढ़ी के बारे में बहुत गलतफहमियां हैं. यह पीढ़ी उसी रास्ते पर चलेगी, जिसपर आप और हम चल रहे हैं. आप खुद सेल फोन प्रयोग कर बच्चों से कहोगे कि बेटा यह अच्छी चीज नहीं, तो वह नहीं मानेगा. यह संभव ही नहीं है, क्योंकि आपसे अधिक वो स्मार्ट है. बच्चे की मारल (नैतिकता) और मसल्स (शारीरिक क्षमता) मजबूत करना है, मगर हम अपनी कमियों की वजह से नहीं कर पाते. किसी युवा को कहो कि चल बेटा ध्यान कर लो, तो वो तैयार हो जाएगा. मगर मां-बाप की सोच होती है कि अभी बहुत समय है. रिटायरमेंट के बाद कर लेंगे, तो यह नहीं होगा. चीजों को टालना ठीक नहीं. बुढ़ाने में शारीरिक लचीलापन नहीं रहेगा. इसलिए मैं कहता हूं कि समस्या बड़े हैं, बच्चे नहीं.

योग में आसन करोगे तो पता चलेगा कि शरीर कितना लचीला हो जाता है. जब हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि यहां वो मंदिर... वहां वो मंदिर...हम जाते हैं तो तू भी चल. कोई वैज्ञानिक अवधारणा नहीं बताते. कई लोग बड़े-बड़े उदाहरण देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो बच्चा पूछता है कि जब सभी जगह ईश्वर है तो मंदिर क्यों जाएं? तो कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि हवा सभी जगह है, मगर पंखा लग जाए तो ज्यादा आती है. इसी तरह मंदिर में अधिक कृपा मिलती है. ऐसा बेमतलब का तर्क देते हैं लोग. आप वहां जाते हो और वही का वही पत्थर होकर आते हो. कोई फर्क तो पड़ा नहीं... मंदिर में मन बदलना चाहिए... मगर ऐसा होता नहीं.

फिल्मों में देखिये, हीरो- हीरोइन मंदिर की लाइन में लगते हैं. इधर-उधर झांकते-ताकते हैं... जब फिल्मों में है, तो हकीकत में भी होगा. हम चाहते हैं कि ईश्वर के प्रेमी वहां मिल जाते तो अच्छा होता. धर्मग्रंथों में देखिये, मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता. जो अंतर्यामी है, उसे बहिर्यामी कब बना दिया गया?

युवा तो प्रश्न करेगा ही, क्योंकि जिस स्टाइल से वह जीवन जी रहा है, वह विरोधाभाषी है. असलियत को समझने के लिए ध्यान को समझने की जरूरत होगी. श्रद्धा और मान्यता हमारी तपस्या की पूंजी से बनती हैं. केवल 10 से 15 मिनट अभ्यास कीजिए रोज, आपको अनुभूति हो जाएगी. शुरू में केवल श्रद्धा होनी चाहिए, इसी से बाद में भक्ति बढ़ती है.

प्रश्न- हार्टफुलनेस के बारे में बताइये। क्या यह भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने में सहायक है?

उत्तर- बचपन से योग में मेरी रुचि रही है. दिल से मेरे माननीय गुरु रहे स्व. रामकृष्ण परमहंस. बचपन में मैंने उनकी किताब गासपेल (Gospel) पढ़ी. हर पेज पर रोना आता था. ऐसी तड़प हो तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा. सुनने के बाद चीजों को लागू करें, तो जीवन में बदलाव आने लगेगा. हमेशा दिल से प्रार्थना करता था कि काश! रामकृष्ण परमहंस जैसे सद्गुरु मिल जाएं. गुरु तो मिल गए और काम भी हो गया अपना.

मैं दुनिया को यही कहना चाहता हूं कि ध्यान करो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा.

मैं थर्ड इयर फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था तो ध्यान शुरू किया. फार्मेसी क्लीयर करने के बाद अमेरिका चला गया और वहां बिजनेस शुरू किया. छात्र होने के नाते क्या और कब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, किससे शादी करें, यह सब मूलभूत सवाल थे. ध्यान करने से इनके जवाब मिल जाया करते थे.

जब हम दिल की सुनते हैं तो परिणाम अच्छा होता है. इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है कि जो भाव है वह मन का है या दिल का. तो ध्यान करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह भाव कहां से निकला है. बिजनेस में भी ध्यान बहुत काम आता है. इससे सब कुछ 360 डिग्री पर नजर में आ जाता है. ध्यान खुद को जानने के लिए करते हैं, मगर इसके अन्य फायदे भी हैं.

प्रश्न- हैदराबाद में हार्टफुलनेस का हेडक्वार्टर है. यह हमारे देश और तेलंगाना राज्य के लिए गर्व की बात है. इस केंद्र के बारे में बताएं.

उत्तर- यहां खासकर ध्यान के बारे में सिखाते हैं. जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लोग तड़प उठते हैं, तब ध्यान करने से कैसे राहत दिलाई जाए, इसपर काम होता है. मध्य प्रदेश में भी हमारा केंद्र है. हम नशामुक्ति के लिए भी काम करते हैं. मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से हमने एक पुस्तक लिखी है- Yes, I can do it (हां, हम कर सकते हैं). मतलब नशा को दूर करो.

खेती के बारे में बताएं तो उसी फसल को उसी खर्च में कैस दोगुना कर सकते हैं. हम ऐसा नहीं कह सकते कि - कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू खेती करता रह, पैसा बाद में आएगा... तो कौन करेगा. श्रीकृष्ण भगवान का संदेश गलत ढंग से समझे हैं लोग. कर्म और श्रम दो अलग चीजें हैं. मुंबई जाना एक ध्येय है...फल है... वहां जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और टिकट के लिए पैसे की जरूरत होगी. तो इसको कर्म कहोगे कि श्रम? श्रम कहेंगे. कर्म का उस जमाने के हिसाब से अर्थ हुआ कि जो कुछ हम करते हैं, ब्रह्म विद्या के लिए करते हैं. हमने तपस्या कर ली और ईश्वर से कहें कि दर्शन होना ही है तो यह शर्त नहीं लगा सकते. उसमें तो शरणागत होना है. इसलिए भगवान कहते हैं कि तपस्या करना तेरा अधिकार है.

यहां ऐसी चीजें भी हम सिखाते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग आवर लिटरेचर. लोग पूछते है कि सच्चिदानंद क्या है, तो हम समझाते हैं - सत्यं शिवम सुंदरम. दार्शनिक वार्तालाप होती है. खेती की बातें होती हैं. विज्ञान, रिसर्च और मेडिटेशन की बातें होती हैं कि किस तरह मेडिटेशन आपके जीवन को बदल सकता है.

इसी तरह इस साक्षात्कार में आप जानेंगे कि हार्टफुलनेस और तमाम गतिविधियों के माध्यम से किस तरह नई धार्मिकता का माहौल तैयार हो रहा है. साथ ही इसको पूरे देश में ले जाने की क्या योजना है. बातचीत के दौरान दाजी ने लालाजी महाराज के बारे में बताया. उन्होंने मेडिटेशन और सहज मार्ग के बारे में बड़ी रोचक ढंग से सरल उपाय बताए. उन्होने बताया कि ईश्वर के लिए तड़प सहजता से आती है और उसे जगाया भी जा सकता है.

इस साक्षात्कार में युवाओं और खासकर छात्रों के बारे में उन्होंने कई उपयोगी बातें बताईं. स्पष्ट कहा कि अभिभावकों को अपनी आकांक्षाओं का बोझ छात्रों पर नहीं डालना चाहिए. बच्चो को डिप्रेशन से बचाने के उपाय भी बताए. जब उनसे पूछा गया कि वो तीन बातें कौन-सी बताना चाहेंगे जिससे लोगों का जीवन बदल जाएगा तो उन्होंने स्व. जसराज जी की एक बात बताई और अभ्यास के महत्व को रेखांकित किया. जब उनसे पूछा गया कि बच्चे गुरु को कहां खोजें, वो तो जरूरत पड़ने पर गूगल की तरफ भागते हैं, तो दाजी ने कहा कि कई बार बच्चे गूगल से ही सीखते हैं कि हार्टफुलनेस क्या है और अपने अभिभावकों को भी सिखाते हैं.

उनसे अंतिम सवाल किया गया कि अपनी शिक्षाओं का सारांश बताइये तो उन्होंने तीन शब्दों में जवाब दिया- नम्रता, सादगी और हृदय की पवित्रता.