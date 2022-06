.

Veg Kebab : अपने संडे को टेस्टी और हेल्दी बनाएं हरा-भरा कबाब से, सीखें रेसिपी.. Published on: 1 hours ago

आपको भी यही लगता होगा कि कबाब सिर्फ मांसाहारी लोग ही खा सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है हम आपके लिए लेकर आए हैं शाकाहारी (Hara bhara kebab at home) हरा-भरा कबाब,जिसे कोई भी (Kabab kaise banaye) अपने किचन में ट्राई कर सकता है. कबाब एक लोकप्रिय (Homemade recipes) डिश है. धीमी आंच में पकाए जाने वाले हल्के ग्रिल्ड (vegetarian recipes) मसालेदार पालक, हरी मटर और उबले आलू से बनी यह डिश (Make hara bhara kebab) स्वाद और सब्जियों के गुणों से भरपूर है.इस रेसिपी (How to make kebabs) को अपने प्रियजनों को साथ ट्राइ जरूर करें.