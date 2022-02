.

हाईवे पर धू-धू कर जली कार, बाल-बाल बचा ड्राइवर Published on: 18 minutes ago

Koo_Logo Versions

हाइवे पर खड़ी कार में अचानक आग (fire broke out in a car on Gangotri highway) लगी. कार वहीं, धू-धू कर जलने लगा. कार में लगी आग देखकर अफरा-तफरी मच गई. ये घटना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सात किमी दूर गंगोत्री हाइवे की है. सोमवार को कार की वेल्डिंग के दौरान उसमें अचानक आग (car catches fire on Gangotri Highway uttarkashi) लग गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में कार जलकर राख हो गई. लेकिन किसी तरह कार में बेठा ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली. वहीं, कार में लगी आग भी आसपास के दुकानों में नहीं फैली.