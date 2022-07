.

हिमाचल में बारिश का दौर जारी, तलाब बनी अटल टनल, देखें वीडियो Published on: 2 hours ago

जिला कुल्लू में लगातार (Rainfall in Kullu) हो रही बारिश के चलते आए दिन जगह-जगह हादसे हो रहे हैं. कभी बादल फटने (Cloudburst in Kullu) तो कभी भूस्खलन (Landslide in Himachal) से अब तक लोगों का काफी नुकसान हो चुका है. कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी बारिश का दौर लगातार जारी है. इसी बारिश के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे भारी बारिश के चलते अटल टनल तालाब में तबदील हो (Water entered the Atal tunnel) गई. बारिश का पानी टनल के भीतर घुस गया. इतना ही नहीं टलन की दीवारों से भी पानी का रिसाव हो रहा था. हालांकि इससे वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो..