देखिये कैसे मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं गौ तस्कर, KMP पर तस्करों के स्टंट का वीडियो वायरल Published on: 9 minutes ago

गुरुग्राम: वीरवार सुबह गुरुग्राम में गौ तस्करों (cow smugglers in gurugram) का फिर से आतंक देखने को मिला. दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि गौ तस्कर दो ट्रकों में गायों को वध के लिए ले जा रहे हैं. जिसके बाद पुलिस की मदद से गौ रक्षकों ने गौ तस्करों का कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे (kundli manesar palwal expressway) पर पीछा किया. पुलिस और गौ रक्षकों से बचने के लिए गौ तस्कर केएमपीए पर स्टंटबाजी करते नजर आए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें गौ तस्कर ट्रक के साथ केएमपी पर ट्रक के साथ स्टंट (cow smugglers stunted in gurugram) करते दिखाई दे रहे हैं. कई किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस और गौतस्करों ने 4 आरोपियों (gurugram police arrested four accused) को दबोचा. एसीपी क्राइम प्रीतपाल के मुताबिक ट्रकों में 27 गाय वध के लिए नूंह ले जाई जा रही थी. जिनको गौशाला भिजवा दिया गया है. 27 में से तीन गाय मृत मिली हैं. पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी नूंह के ही रहने वाले हैं. बिलासपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है.