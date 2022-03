.

यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन में जन्मा बच्चा, पिता ने नाम रखा 'क्रांति' Published on: 20 minutes ago

ग्वालियर: दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से महोबा के लिए यूपी संपर्क क्रांति (Delhi Hazrat Nizamuddin to Mahoba U P Sampark Kranti Express) एक्सप्रेस से सफर कर रही एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दिया है. आगरा-ग्वालियर (Between Aagara To Gwalior ) के बीच सफर के दौरान ट्रेन में बैठी महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, इसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया,यूपी संपर्क क्रांति (U P Sampark Kranti) ट्रेन में जन्म लेने के चलते पिता ने बच्चे का नाम क्रांति (Kranti) रखा है. ट्रेन में ही महिला की डिलेवरी की सूचना मिलते ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला अधिकारी पहुंच गई. उन्होंने ट्रेन से मां और बच्चे को उतार कर मुरार जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है. डॉक्टर के मुताबिक मां-बेटा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं.