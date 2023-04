न्यूयॉर्क : न्यूयॉर्क स्थित अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में एक भारतीय-अमेरिकी एसोसिएट प्रोफेसर को Young Urologist Award ( यंग यूरोलॉजिस्ट अवार्ड ) से सम्मानित किया गया है. मोंटेफियोर यूरोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम की निदेशक डॉ. नित्या अब्राहम ने न्यूयॉर्क क्षेत्र में कई छात्रों, निवासियों, साथियों और जूनियर फैकल्टी को मेंटॉर किया है. Dr Nitya Abraham ने एक बयान में कहा, मैं अपने गुरुओं और निश्चित रूप से, अपने माता-पिता और पति की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार को जीतने में मदद की.

ऐसे समय में जब फिजिशियनों पर काम का दबाव बढ़ रहा है, यह आश्चर्यजनक है कि अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन और इसके लीडर्स देश भर में कई युवा Urologists की कड़ी मेहनत को पहचान रहे हैं. American Urological Association - AUA के अनुसार, एक 'युवा' यूरोलॉजिस्ट को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है (जिसने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है) जो 10 साल या उससे कम समय से प्रैक्टिस कर रहा है.

डॉ. नित्या अब्राहम

अब्राहम Albert Einstein College of Medicine के लिए एग्जीक्यूटिव सर्कुलम कमेटी की अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने ओरल बोर्ड रिव्यू कोर्स फैकल्टी मेंबर के रूप में एयूए में काम भी किया है. वह Society for Urodynamics, Female Pelvic Medicine, and Urogenital Reconstruction (SUFU) Young Urologists Committee और सोशल मीडिया कमेटी की सदस्य हैं. अवॉर्ड्स कमेटी ने अब्राहम को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के प्रभाव पर क्लीनिकल रिसर्च के रूप में वर्णित किया है.

उन्हें इंटरस्टिशियल सिस्टिटिस के यूरिनरी डायग्नोस्टिक माकर्स के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग से फंड प्राप्त हुआ है, और AUA द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यूरोलॉजिक पोस्ट-ऑपरेटिव ओपिओइड प्रिस्क्राइबिंग को कम करने के लिए रणनीति पर एयूए व्हाइट पेपर की सह-लेखक भी हैं. Nitya Abraham ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लैंगोन मेडिकल सेंटर और वहीं से यूरोलॉजी रेजीडेंसी में चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की. उन्होंने क्लीवलैंड क्लिनिक में फीमेल यूरोलॉजी में फेलोशिप की, जिसके बाद वह ब्रोंक्स में मोंटेफोर मेडिकल सेंटर में शामिल हो गई. वह डॉ. थॉमस अब्राहम, भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन- GOPIO इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त डॉ. सूसी अब्राहम ( Dr Susie Abraham GOPIO International President ) की बेटी हैं.

अब्राहम के साथ, मैरीलैंड विश्वविद्यालय में मिड-अटलांटिक सेक्शन की एमडी रीना मलिक, मेन मेडिकल पार्टनर्स यूरोलॉजी में न्यू इंग्लैंड सेक्शन से जेसी डी. सैमॉन, क्लीवलैंड क्लिनिक में नॉर्थ सेंट्रल सेक्शन की एमडी सारा विज, सोसाइटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस यूरोलॉजिस्ट के एमडी अलेक्जेंडर जे अर्नेस्ट आदि को भी अवॉर्ड मिले. 2012-2013 में स्थापित, AUA Young Urologist of the Year Award यंग यूरोलॉजिस्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों और प्रतिबद्धता की मान्यता में शुरूआती करियर सदस्यों का चयन करने के लिए वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है.

(आईएएनएस)

Scientist Claim : सिर्फ 7 साल में इस तकनीक की मदद से इंसान अमर हो जाएगा