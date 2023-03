किडनी या गुर्दे हमारे शरीर में छलनी जैसा कार्य करती है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती हैं. लेकिन यदि इस छलनी में गड़बड़ी हो जाए तो शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं जो कई तरह की समस्याओं यहां तक की शरीर के कई अन्य ऑर्गन के खराब होने का जोखिम भी बढ़ा सकते हैं. आम जन में किडनी रोगों, उनके कारणों, उनसे बचाव तथा किडनी रोगों के कारण होने वाली अन्य समस्याओं के बारे में आमजन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष यह दिवस आज यानी 9 मार्च को 'सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य - अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोर लोगों का समर्थन' , थीम पर मनाया जा रहा है.

विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य व इतिहास : World Kidney Day Purpose and history

स्वस्थ किडनी या गुर्दों की जरूरत के बारें में दुनिया भर में आम जन में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल विश्व किडनी दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जिनमें पब्लिक स्क्रीनिंग, सेमिनार और मैराथन जैसे आयोजन शामिल हैं. जिनका उद्देश्य सिर्फ किडनी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना ही नहीं हैं बल्कि स्वस्थ किडनी की जरूरत के बारे में तथा कैसे रोग मुक्त जीवन जिया जा सकता है , इस बारे में जागरूकता फैलाना भी हैं.

स्वस्थ किडनी के महत्व तथा उससे जुड़े रोगों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन की संयुक्त पहल पर वर्ष 2006 में विश्व किडनी दिवस की स्थापना की गई थी. शुरुआत में यानी वर्ष 2006 में 66 देशों ने एक साथ विश्व किडनी दिवस को मनाया था, लेकिन इसकी स्थापना के दो सालों के भीतर ही 66 देशों की संख्या बढ़कर 88 हो गई थी. वर्तमान समय में दुनिया भर के कई देशों में इस आयोजन को मनाया जाता है.

क्यों होते हैं किडनी रोग तथा उनके लक्षण : Why are kidney diseases and kidney diseases symptoms

किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, क्योंकि यह विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, रक्तचाप को सामान्य रखने और शरीर में एसिड के स्तर को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. लेकिन यदि किसी कारण से किडनी सामान्य रूप से काम न कर पाए तो रक्त से विषाक्त पदार्थ फिल्टर नहीं हो पाते हैं और शरीर में टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं . इससे शरीर में कई समस्याओं के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है और कई बार शरीर के अन्य ऑर्गन खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. दुनिया भर में किडनी में समस्या या उसके खराब होने की स्थिति के चलते हर साल बड़ी संख्या में महिलायें और पुरुष अत्यंत गंभीर स्थिति का सामना करते हैं. वहीं बहुत से लोग सही समय पर सही इलाज ना मिलने के कारण अपनी जान भी गंवा देते हैं. जानकारों की माने तो पिछले कुछ सालों में लोगों में किडनी रोगों विशेषकर किडनी स्टोन व किडनी फेलियर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

किडनी रोगों के मुख्य लक्षणों की बात करें तो पेशाब में संक्रमण, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाना, बार-बार पेशाब करने की इच्छा होना, झागदार पेशाब आना या उसमें रक्त नजर आना, घुटनों- पैरों-उंगलियों या आंखों के आस-पास सूजन होना, कुछ भी खाने की इच्छा ना होना तथा मांसपेशियों में दर्द होना आदि किडनी रोगों के प्रमुख लक्षणों में से एक होते हैं. चिकित्सकों की माने तो आमतौर पर आनुवंशिकता, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और दर्द निवारक दवाओं के ज्यादा सेवन से किडनी को नुकसान पहुंचने का जोखिम रहता है. चिंताजनक बात यह है कि किडनी में समस्या के शुरुआती दौर में आमतौर पर इसके तीव्र लक्षण नजर नहीं आते हैं यानी इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं की लोग उन्हे पहचान ही नहीं पाते हैं. ऐसे में जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तब तक दोनों किडनियों को काफी क्षति पहुंच चुकी होती है. World Kidney Day 2023 theme is Kidney Health for All Preparing for the unexpected, supporting the vulnerable .

किडनी रोगों से बचाव : किडनी/गुर्दे को स्वस्थ रखने तथा उन्हे रोगों से बचाए रखने के लिए कुछ जरूरी काफी मददगार हो सकती हैं. जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं.

दिनभर में जरूरी मात्रा में पानी पीते रहें. बिना चिकित्सीय परामर्श प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने से बचें. ज्यादा पेन किलर लेने से बचें. धूम्रपान करने से बचें. यह भी किडनी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. पेशाब संबंधी किसी भी समस्या के लगातार होने की अवस्था में चिकित्सक से संपर्क करें. नियमित अंतराल पर शरीर की जांच कराते रहें.

