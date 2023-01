हैदराबाद: डार्क सर्कल्स और आईबैग्स (Dark Circles and Eye Bags) अक्सर एक ही सांस में निकल जाते हैं. लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है. डार्क सर्कल्स की विशेषता आंखों के नीचे की त्वचा का काला पड़ना है, जबकि आई बैग्स आंखों के आसपास सूजन से संबंधित हैं. तनाव, चिंता, गतिहीन जीवन शैली, पर्याप्त नींद की कमी ही एकमात्र कारक नहीं हैं जो काले घेरे का कारण बनते हैं. एलर्जी, अत्यधिक नमक का सेवन, धूम्रपान, शराब का सेवन, अस्वास्थ्यकर आहार और पुरानी साइनस की समस्या ऐसे अतिरिक्त कारक हैं. जो इस तरह के संकट का कारण बन सकते हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए, नीचे दिए गए घरेलू उपचारों को उचित सावधानी के साथ लागू किया जा सकता (Try these home remedies to get rid of dark circles and eye bags) है. कोई भी नया उपाय लागू करने से पहले याद रखें, परिणाम भिन्न हो सकते हैं और पूर्व पैच परीक्षण की सख्त सिफारिश की जाती है.

खीरा:

कुछ कच्चे आलू या खीरा को कद्दूकस कर लें और इसके टुकड़ों को अपनी आंखों पर रखें. आराम करें और 10-12 मिनट के बाद इन्हें हटा दें. वैकल्पिक तौर पर आप आलू या खीरे का जूस भी निकाल सकते हैं. एक रुई लें, इसे रस में भिगोएं और इसे अपनी आंखों पर रखें. सुनिश्चित करें कि काले घेरे के आसपास का पूरा क्षेत्र ढका हुआ है. इसे 1-3 मिनट के लिए छोड़ दें और ठंडे पानी से धो लें.अगर आप जल्दी में हैं तो सीधे खीरे या आलू के स्लाइस को अपनी आंखों पर रखें.(एएनआई)

मीठा बादाम का तेल:

मीठे बादाम के तेल की 2-3 बूंदों को एक कॉटन बॉल पर डालें. इसे डार्क सर्कल्स पर लगाएं और अपनी त्वचा में मसाज करें. इसे रात भर लगा रहने दें और सुबह इसे धो लें. ऐसा रोज रात को सोने से पहले तब तक करें जब तक डार्क सर्कल खत्म न हो जाएं. (एएनआई)

हरी चाय:

टी बैग्स को 20 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने दें. फिर, अतिरिक्त तरल को निचोड़ लें और इसे अपने आंखों के नीचे के क्षेत्र में लगाएं. 15 से 30 मिनट के लिए टी बैग्स को लगा रहने दें. (एएनआई)

टमाटर:

टमाटर और नींबू के रस को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे अपनी आंखों के आसपास लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसे अच्छी तरह से धो लें. ऐसा हफ्ते में एक या दो बार करें. (एएनआई)

एलोवेरा जेल:

एलोवेरा जेल को आंखों के नीचे धीरे-धीरे लगाएं और 5-7 मिनट तक मसाज करें. जब तक आप चिपचिपा और असहज महसूस न करें तब तक ना धोएं. (एएनआई)

ये भी पढ़ें: Dry Fruits : सर्दियों के मौसम में सूखे या भीगे मेवे कौन है ज्यादा बेहतर,जानिए एक्सपर्ट की राय