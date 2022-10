बेंगलुरू : भारत के विभिन्न हिस्सों में बीएफ7 ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट का पता चलने के मद्देनजर, विशेषज्ञों ने कर्नाटक में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आह्वान किया है. केयर हॉस्पिटल्स ग्रुप के आंतरिक चिकित्सा सलाहकार नवोदय गिला (Navodaya Gila, Internal Medicine Consultant, Care Hospitals Group) ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है. इसे ओमिक्रॉन स्पॉन (Omicron spawn) भी कहा जाता है, BF7 उप-संस्करण नवीनतम रूप है जिसमें उच्च संप्रेषणीयता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि नया संस्करण प्रतिरक्षा को तेजी से दरकिनार कर देता है जिसे किसी व्यक्ति ने पहले वाले संस्करण के साथ प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से विकसित किया है, भले ही वैक्सीन की सभी डोज (vaccine doses) लग चुकी हों. Omicron sub variants BF7 and BA517 in china . Omicron sub variants bf7 in India detected by Gujarat biotechnology research center .

Dr Navodaya Gila ने कहा- ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से उम्मीद की जा रही है कि दुनिया में महामारी की चौथी लहर देखने को मिल सकती है. इस नए ओमिक्रॉन संस्करण का पहली बार चीन में पता चला था और भारत में इसका पहला मामला गुजरात से सामने आया था. शुरू में महामारी में, वायरस कई बार उत्परिवर्तित हुआ, WHO ने डेल्टा संस्करण (delta variant) को सबसे गंभीर घोषित किया.

लक्षण सामान्य : आगे गिला ने बताया- नए बीएफ.7 सब-वेरिएंट के लक्षण सामान्य फ्लू के समान हैं और इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर में दर्द आदि शामिल हैं. चूंकि अत्यधिक संचारणीय है और कम अवधि के भीतर लोगों के एक बड़े समूह में फैलता है. हाल ही में पुणे में बीक्यू.1 और बीक्यू.1.1 (new variant named BQ.1 and BQ.1.1) नाम का एक नया संस्करण भी खोजा गया था. हम अभी तक (new variant named BQ1 and BQ11) इसकी गंभीरता के बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं हैं क्योंकि यह अपेक्षाकृत नया म्यूटेंट है और अब तक इसके ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं.

उन्होंने कहा- हम सरकार द्वारा किसी भी संशोधित दिशा-निर्देशों को साझा करने की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन तब तक, हमें प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने की आवश्यकता है- सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क पहनना, बार-बार हाथ धोना और vaccine doses का कोर्स (वैक्सीन) पूरा करना. इसके अलावा, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे शिशुओं और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर, इम्यूनोसप्रेसिव विकारों जैसे पुराने विकारों वाले लोगों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए क्योंकि उनको अधिक जोखिम है.

पहले की तुलना में अधिक संक्रामक : आदित्य चौटी, वरिष्ठ सलाहकार- आंतरिक चिकित्सा, फोर्टिस अस्पताल, बेंगलुरु (Aditya Chauty Senior Consultant Internal Medicine Fortis Hospital Bengaluru) ने कहा कि कुछ मामलों के आधार पर जो हमने हाल के दिनों में देखे हैं, ओमिक्रॉन वायरस का एक नया उप-संस्करण प्रतीत होता है. हालांकि, हम देख रहे हैं कि सब-वेरिएंट कोई घातक स्थिति पैदा नहीं कर रहा है. फिर भी, यह पहले की तुलना में अधिक संक्रामक है, जिसका अर्थ है कि यह संक्रमित लोगों में तेजी से फैल सकता है. इसलिए, यह जरूरी है कि हम कोविड नियमों का पालन करें. Dr Aditya Chauty ने कहा- सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, हम देखते हैं कि लोग लापरवाह हो गए हैं क्योंकि कोविड- 19 के दौरान बनाए गए नियम हटा दिए गए हैं. यह महत्वपूर्ण है कि हम कम से कम बुनियादी उपायों का पालन करें.

सत्यनारायण मैसूर, एचओडी और सलाहकार-पल्मोनोलॉजी, लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन, मणिपाल अस्पताल, (Satyanarayana Mysore, HOD and Consultant - Pulmonology, Lung Transplant Physician, Manipal Hospital) ने कहा- बीक्यू.1 और बीक्यू.1.1 बीए.5 के उप-वंश हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सिंगापुर में बड़े पैमाने पर अलग-थलग पड़े एक्सबीबी वैरिएंट ने लैब टेस्ट में एंटीबॉडी प्रतिरोध दिखाया है. चिंता इस बात की है कि वायरल जीनोम के कुछ हिस्सों को डेल्टा वेरिएंट से जोड़ा जा रहा है.

Satyanarayana Mysore ने कहा- वर्तमान में, बीक्यू.1 और बीए 2.2.3.20 की वृद्धि की उम्मीद है. बिल्कुल कोई घबराहट नहीं है. दवा प्रतिरोध और एंटीबॉडी प्रतिरोध की खबरें हो सकती हैं लेकिन उनमें से कोई भी डेल्टा जितना खतरनाक नहीं होने वाला है. हमारे देश में कोविड की स्थिति से पर्याप्त रूप से निपटा गया है और हम आशान्वित हैं कि यह एक नई लहर को जन्म नहीं देगा, लेकिन कोरोना के मामलों में उछाल आ सकता है. इसलिए, मास्क का उचित उपयोग और कोविड-उपयुक्त व्यवहार इन वायरल वंशों को नियंत्रित करने का उपाय होगा. उन्होंने कहा- RNA viruses, अपने स्वभाव से ही, कई बार उत्परिवर्तित होने के लिए जाने जाते हैं और यह प्रकृति का नियम है. जब तक कोई संबंधित नैदानिक व्यवहार नहीं देखा जाता है, मुझे नहीं लगता कि हमें उत्परिवर्तन पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए.

