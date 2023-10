World Food Day 2023 Theme : हर साल 16 अक्टूबर को World Food Day 2023 अलग-अलग थीम पर मनाया जाता है. इस वर्ष यह आयोजन "जल ही भोजन है, जल ही जीवन है, किसी को भी पीछे न छोड़ें." थीम का साथ मनाया जा रहा है. World Food Day 2023 Theme Water is life water is food food Leave no one behind