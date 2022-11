मंत्रों में एक अलग ही शक्ति होती है और इनका प्रभाव तन-मन और आसपास के वातावरण पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है. भारतीय संस्कृति में मन्यता है कि शास्त्रों में दिए गए मंत्रों का विशेष विधियों से उच्चारण करने पर विशेष प्रभाव दिखाई देते हैं. मंत्रो का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव उसके उद्देश्य, क्रियान्वयन और उपयोग के तौर-तरीकों पर भी निर्भर करता है. मानव शरीर पर भी मंत्रों का असर निश्चित रूप से पड़ता है. इन्हीं तथ्यों के आधार पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर में एक शोध (IIT Indore research) कार्य किया गया, जिसके दौरान पता लगाया गया कि मंत्र जाप का किस तरह प्रभाव पड़ता है. IIT Indore research shows chanting mantras positive effect . Chanting mantras positive effect on mind body also increases immunity .

आईआईटी इंदौर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग (Electrical Engineering Department IIT Indore) द्वारा किए गए शोध में सामने आया कि, हरे कृष्ण मंत्र का 108 बार जाप का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके उच्चारण से शांति व प्रसन्नता महसूस होती है और व्यक्ति के तनाव व चिंता मैं कमी आती है. IIT Indore Electrical Engineering Department द्वारा किए गए शोध के लिए टीम ने संस्थान के ही 37 लोगों का चयन किया था.

मंत्र जाप के पूर्व और बाद की स्थितियों का किया गया आकलन : शोध टीम प्रमुख डॉ राम बिलास पचोरी (Dr Ram Bilas Pachori ) के अनुसार, "दिमाग से मुख्यत पांच प्रकार के फ्रिक्वेसी बैंड वाले सिग्नल (Brain emits five types of frequency bands signals) निकलते हैं, इनमें अल्फा फ्रीक्वेंसी बैंड (Alpha frequency bands for peace and relaxation) शांति व सुकून के परिचायक होते हैं. बीटा फ्रिक्वेंसी की बैंड चिंता और तनाव (Beta frequency band shows anxiety and tension) प्रदर्शित करती है, जाप के बाद अल्फा बैंड की पावर बढ़ी (Mantra Chanting increases alpha band) व बीटा की पावर घटी (Mantra Chanting decrease Beta band) पाई गई. मस्तिष्क से निकलने वाले ईईजी सिग्नल (Brain EEG signals ) रिकॉर्ड करने उन्हें एक टोपी पहनाई गई, जिसमें 10 इलेक्ट्रोड लगे थे. जाप के पहले और बाद में 90-90 सेकंड तक समान अवस्था में मस्तिष्क के सिग्नल रिकॉर्ड किए गए."

रोग प्रतिरोधक क्षमता में होती है वृद्धि

शोध कार्य के दौरान सामने आया कि मस्तिष्क पर मंत्र जाप का सकारात्मक प्रभाव (Positive effect of chanting mantras) पड़ता है जिससे व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता (Chanting mantras increases immunity) में भी वृद्धि होती है तनाव कम होने से और सुकून मिलने से कई बीमारियों का इलाज संभव है मानसिक पटल पर पड़ने वाले Positive effect से शरीर में होने वाली कई बीमारियों का उपचार किया जा सकता है.

