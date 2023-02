नोम पेन्ह: एच5एन1 इन्फ्लुएंजा ( H5N1 influenza ) एक फ्लू है, जो आम तौर पर बीमार पोल्ट्री के बीच फैलता है, लेकिन WHO के अनुसार यह कभी-कभी पोल्ट्री से मनुष्यों में फैल सकता है. दक्षिण पूर्व कंबोडिया के प्री वेंग प्रांत की 11 वर्षीय एक लड़की की H5N1 human avian influenza ( एच5एन1 मानव एवियन इन्फ्लूएंजा) से मौत हो गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के The Communicable Disease ( संचारी रोग ) नियंत्रण विभाग ने यह जानकारी दी.

एच5एन1 इन्फ्लुएंजा लक्षण : H5N1 influenza Symptoms : विभाग ने बुधवार को एक बयान में कहा, लड़की 16 फरवरी को 39 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान, खांसी और गले में खराश के लक्षणों के साथ बीमार पड़ गई. उसने पहले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा मांगी, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई, तेजी से सांस चल रही थी, इसलिए उसे नोम पेन्ह में राष्ट्रीय बाल चिकित्सा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

बयान में कहा गया, "21 फरवरी को डॉक्टर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में निदान के लिए उसके नमूने लिए और 22 फरवरी को नतीजे आए, जिसमें पुष्टि हुई कि वह H5N1 bird flu positive थी, जबकि लड़की की मौत हो गई." समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बयान में लोगों से बीमार या मृत मुर्गे को नहीं छूने और वायरस से संक्रमित होने का संदेह होने पर डॉक्टरों से परामर्श करने या 115 पर हॉटलाइन कॉल करने का आह्वान किया गया है. WHO ने कहा कि 2003 से 2014 तक, कंबोडिया में संक्रमित ( Bird flu in Cambodia ) मनुष्यों के 56 मामले थे और 37 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि, 2015 से 2022 के बीच देश में कोई भी इंसान इस वायरस से संक्रमित नहीं हुआ था.

