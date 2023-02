विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं जननांग विकृति यानी खतना का शिकार बनती है. दुनिया भर के लोग धर्म और परंपराओं के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एकजुट हो, इसी उद्देश्य के साथ UNICEF , WHO तथा कई सहयोगी संगठनों द्वारा हर वर्ष 6 जनवरी को ' महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ' के रूप में मनाया जाता है. गौरतलब है कि World Health Organisation द्वारा वर्ष 2030 तक महिला जननांग विकृति यानी नारी खतना ( Female circumcision ) को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है. International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation .

दुनिया के कई हिस्सों में धार्मिक परंपरा के नाम पर कई महिलाओं को Female Genital Mutilation ( FGM ) जिसे साधारण भाषा में खतना भी कहा जाता है, जैसी बर्बरता का सामना करना पड़ता है. खतना ( Circumcision ) एक महिला जननांग विकृति है जिसके कारण दुनिया भर में बहुत सी महिलाओं को ना सिर्फ शारीरिक पीड़ा बल्कि मानसिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ता है. इसी प्रथा के विरोध में तथा महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता ( Zero Tolerance ) के आंदोलन के रूप में हर साल 6 फरवरी को वैश्विक स्तर पर “ महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस” ( International Zero Tolerance for Female Genital Mutilation Day ) मनाया जाता है.

महिला जननांग विकृति - महिला खतना

गौरतलब है कि इस वर्ष 6 फरवरी 2023 को महिलाओं के सतत विकास के लिए डब्ल्यूएचओ व यूनिसेफ के 2030 Agenda ( 2030 एजेंडा ) के अनुरूप स्थापित ' महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस के अंतर्राष्ट्रीय दिवस ' की 12 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस वर्ष यह दिवस “महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए तथा सामाजिक और लिंग मानदंडों को बदलने के लिए पुरुषों और लड़कों के साथ साझेदारी" थीम पर मनाया जा रहा है. ( Theme Partnering with men and boys to end female genital mutilation and change social and gender norms )

खतना का इतिहास : History of Circumcision

आमतौर पर लोगों को लगता है कि खतना ( Circumcision ) सिर्फ पुरुषों के लिए होता है. लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में एक खास धर्म में महिलाओं में भी Circumcision प्रथा का भी पालन किया जाता है. Circumcision के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को एड्स, बांझपन, योनि व प्रजनन तंत्र ( AIDS, infertility, vaginal and reproductive system problems ) संबंधी समस्याओं सहित कई अन्य शारीरिक समस्याओं तथा अवसाद, ट्रॉमा तथा post traumatic disorder जैसे मानसिक विकारों का भी सामना करना पड़ता है.

चूंकि खतना या महिला जननांग विकृति ( Female Genital mutilation ) में गैर-चिकित्सकीय कारणों से महिला जननांग को बदलने या घायल करने वाली कई प्रक्रियाएं अपनाई जाती है इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों तथा लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और अखंडता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है. महिलाओं के खिलाफ इस क्रूरता ( खतना प्रथा ) के विरोध में सर्वप्रथम वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूनिसेफ तथा यूएनएफपीए के साथ संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया था. इसके उपरांत वर्ष 2007 में यूएनएफपीए तथा यूनिसेफ द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी. Female Genital Mutilation .

वर्ष 2012 में राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके उपरांत हर साल 6 फरवरी को FGM के लिए शून्य सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई. इस अवसर पर हर साल UNFPA द्वारा महिला जननांग विकृति ( FGM ) को समाप्त करने के लिए A Piece of Me campaign ( ए पीस ऑफ मी अभियान ) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है. International Day of Zero Tolerance for FGM . गौरतलब है कि Female genital mutilation एक सार्वभौमिक समस्या है. यह मुख्य रूप से अफ्रीका और मध्य पूर्व के 30 देशों में ज्यादा प्रचलित हैं . लेकिन एशिया, लैटिन अमेरिका , पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले अप्रवासी आबादी में भी FGM के मामले देखे जाते हैं.

पुरुषों और लड़कों के साथ साझेदारी थीम का उद्देश्य : Partnering with men and boys to end FGM theme Purpose

गौरतलब है कि इस वर्ष इस आयोजन के लिए थीम का चयन एक खास उद्देश्य से किया गया है. दरअसल पिछले कुछ सालों में शिक्षा, परिवर्तन तथा जागरूकता के चलते पुरुषों और लड़के की सोच तथा व्यवहार में काफी परिवर्तन देखे जा रहे हैं. इसीलिए महिला जननांग विकृति को समाप्त करने के लिए यूएनएफपीए और यूनिसेफ ने, सामाजिक और लिंग मानदंडों को बदलने, इस हानिकारक प्रथा के उन्मूलन में तेजी लाने तथा महिलाओं और लड़कियों के लिए आवाज उठाने के लिए पुरुषों और लड़कों से आगे आने तथा इस आंदोलन में भागीदारी तथा साझेदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. UNICEF द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले 25 वर्षों में, लगातार प्रयासों के चलते विश्व स्तर पर एफजीएम के प्रसार में गिरावट आई है. वैश्विक स्तर पर 30 साल पहले की तुलना में आज लड़कियों में एफजीएम या खतना से गुजरने के मामलों में एक तिहाई तक कमी आई है.

क्या है महिला खतना : What is Female Genital Mutilation - Khatana

महिलाओं के Khatana में उनकी योनी के क्लिटोरिस नाम के हिस्से को ब्लेड से हटा ( Clitoris is removed ) दिया जाता है. कुछ लोगों में Clitoris के कुछ हिस्सों को हटाने से बाद योनी को सिल ( Vulva is stitched ) दिया जाता है वहीं कुछ लोगों में क्लिटोरिस को पूरी तरह से हटा दिया जाता है. यह एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया होती है लेकिन त्रासदी यह है कि ज़्यादातर मामलों में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चियों को पूरे होश में रखा जाता है और उन्हे किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया या बेहोश करने वाली ( Anesthesia or sedation ) दवा नहीं दी जाती. गौरतलब है कि यह प्रक्रिया ज्यादातर जन्म से 15 वर्ष की उम्र के बीच की जाती है.

Circumcision के कारण ज्यादातर महिलाओं में सिर्फ शारीरिक व मानसिक रोग व समस्याएं ही नजर नहीं आती हैं बल्कि उन्हे शादी के बाद शारीरिक संबंधों में भी काफी परेशानी भी आ सकती है. WHO के अनुसार जेनिटल म्यूटिलेशन से कई अन्य गंभीर समस्याओं के होने का खतरा भी बढ़ जाता है. दरअसल सामूहिक खतना में एक ही रेजर से कई बच्चियों का खतना किया जाता जिससे उनमें योनी संक्रमण के अलावा बांझपन और एचआइवी एड्स ( HIV , AIDS , vaginal infection , infertility ) जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता हैं. वहीं कई बार खतने के दौरान ज्यादा खून बहने से कारण कुछ बच्चियों की मौत हो जाती है वहीं कुछ दर्द सहन न कर पाने और शॉक के कारण कोमा में भी चली जाती हैं.

जरूरी है महिला जननांग विकृति से उन्मूलन

WHO के अनुसार खतना के कारण महिलाओं और बच्चियों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के इलाज के लिए दुनिया भर में हर साल लगभग 1.4 अरब डॉलर खर्च होते है. वहीं एक अनुमान के मुताबिक हर साल 20 करोड़ से अधिक महिलाओं और बच्चियों को धार्मिक व सांस्कृतिक जैसे नॉन-मेडिकल कारणों से खतने का सामना करना पड़ता है. UNICEF के अनुसार Female circumcision से पीड़ित करीब एक चौथाई यानी लगभग 5.2 करोड़ महिलाओं और बच्चियों को विभिन्न कारणों से स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिल पाती है.

हालांकि कई देशों में इस विकृति को समाप्त करने के लिए कानून भी बनाए गए हैं जैसे 1997 में अफ्रीका और मध्य पूर्व के 26 देशों ने इस प्रथा कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया था , वहीं कुछ अन्य देशों में भी इसे प्रतिबंधित किया गया है. लेकिन अभी भी कई देशों में यह प्रथा खुलेआम चल रही है. हालांकि हमारे देश में महिलाओं में खतना का आंकड़ा अपकेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी एक समुदाय विशेष की महिलाओं में खतना प्रथा का पालन किया जाता है. इसी के विरोध में न सिर्फ महिलाओं बल्कि कई सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष कानून पारित करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है. वैश्विक स्तर पर महिलाओं के साथ इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार पर पूरी तरह से अंकुश लग सके तथा किसी भी धर्म तथा संप्रदाय में किसी भी महिला या बच्ची को खतना जैसी जननांग विकृति का सामना ना करना पड़े इसके लिए बहुत जरूरी है सब एकजुट होकर प्रयास करें.

