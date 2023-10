Prediabetes and type 2 diabetes के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले नैदानिक परीक्षणों में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन (ए1सी) के साथ-साथ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज- FBG परीक्षण और OGTT शामिल हैं. Click Labs के उपाध्यक्ष और इस अध्ययन के प्रमुख अन्वेषक, यान फोसैट ने कहा कि नया गैर-दखल देने वाला और सुलभ दृष्टिकोण बड़ी संख्या में लोगों की जांच करने की क्षमता प्रदान करता है और टाइप 2 मधुमेह वाले अज्ञात लोगों के बड़े प्रतिशत की पहचान करने में मदद करता है. फॉसैट ने कहा, "हमारा शोध टाइप 2 मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान करने में आवाज प्रौद्योगिकी की क्षमता को रेखांकित करता है." "वॉयस तकनीक एक सुलभ और किफायती डिजिटल स्क्रीनिंग टूल के रूप में स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में क्रांति ला सकती है." AI tool to detect Type 2 diabetes . Voice technology to detect diabetes . AI tool to detect diabetes . diabetes detection AI tool .