प्रोफेसर गैंडोमी ने कहा, "डीप लर्निंग एक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करता है, जो बायोमार्कर को मैन्युअल रूप से खोजने की आवश्यकता को समाप्त करता है. कस्टम-सीएनएन मॉडल पता लगाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे Covid19 का तेज और अधिक सटीक निदान मिलता है." उन्होंने आगे कहा, "यदि कम संवेदनशीलता के कारण पीसीआर परीक्षण या रैपिड एंटीजन परीक्षण नकारात्मक या अनिर्णायक परिणाम दिखाता है, तो मरीजों को वायरस की उपस्थिति की पुष्टि या खंडन करने के लिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के माध्यम से आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है. इस स्थिति में, नई एआई प्रणाली फायदेमंद साबित हो सकती है. कस्टम-सीएनएन मॉडल का मूल्यांकन प्रदर्शन मानदंड के रूप में सटीकता के साथ एक व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया गया था. टीम ने कहा कि नतीजों से पता चला कि नया मॉडल अन्य एआई डायग्नोस्टिक मॉडल से बेहतर प्रदर्शन करता है. New AI tool can detect Covid infection from chest X-rays 98% accuracy . Covid 19 detection . Covid infection .