विकासपुरी में एक कुत्ते पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल

नई दिल्ली: जानवरों पर इंसानों द्वारा क्रूरता बरतने कई घटनाएं दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सामने आ चुकी हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला वेस्ट जिले के विकासपुरी इलाके से सामने आया है. इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक कार सवार सड़क किनारे बैठे कुत्ते के ऊपर कार चढ़ाते हुए नजर आ रहा है.



पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस वीडियो को दिल्ली प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी ट्वीट किया और पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सड़क किनारे कुछ लोग नजर आ रहे हैं. वहां एक कार भी रुकी हुई है, तभी कार आगे बढ़ती है और चालक थोड़ी ही दूर पर सड़क किनारे बैठे कुत्ते पर कार का अगला पहिया चढ़ा देता है.

कुत्ता दर्द से बिलबिलाने लगता है. इस बीच वहां मौजूद लोग शोर मचाते हैं. लेकिन कोई उस कुत्ते को बचाने या मदद करने की कोशिश करता है. कार सवार की दरिंदगी देख कोई भी विचलित हो सकता है. घटना के बाद कार सवार वहां से भाग जाता है. शरीर पर गाड़ी चढ़ जाने की वजह से कुत्ता अधमरा हो जाता है.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. सीसीटीवी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की बात कही है. वेस्ट जिले के डीसीपी विचित्र वीर से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में provisions of The Prevention of Cruelty to Animals Act के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. विकासपुरी थाना पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

