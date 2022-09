नई दिल्लीः पश्चिम विहार के एक फ्लैट में एशिया कप में इंडिया-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टी-20 मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था (Online betting in India Sri Lanka T20 match). क्राइम ब्रांच की टीम ने वहां दबिश देकर चार लोगों को लैपटॉप पर ऑनलाइन दांव लगवाते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया (Four arrested for betting in cricket match). गिरफ्तार किये गये लाेगाें की पहचान मनीष गुप्ता, सागर, सुरेंद्र सिंह और अभिजीत सरकार के रूप में हुई. इनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.



पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक आदमी पश्चिम विहार में एशिया कप के मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवा रहा है. मंगलवार काे इंडिया-श्रीलंका के मैच पर सट्टा लगाये जाने की सूचना के बारे में अधिकारियों को बताया गया. रेड के लिए एक टीम बनाई गई. टीम दबिश देने फ्लैट पर पहुंची. जहां पुलिस को चार लोग लैपटॉप पर काम करते हुए मिले (Four bookies arrested in Paschim Vihar). सभी के लैपटॉप पर वेबसाइट्स खुली थीं, जिन पर वह सट्टा खिलवा रहे थे. उस पर लाखों के क्रेडिट प्वाइंटस थे, जिसकी मदद से वह दांव लगवा रहे थे.



विक्की टक्कर गैंग का बदमाश गिरफ्तारः द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ की टीम ने विक्की टक्कर गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है. उसकी पहचान समरजीत उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है. यह चाणक्य प्लेस, डाबरी का रहने वाला है. इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, वाहन चोरी और गैंबलिंग के 10 मामले चल रहे हैं. डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि एसीपी ऑपरेशन राम अवतार की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में सहायक सब इंस्पेक्टर उमेश, रसमुद्दीन, राजकुमार और देव प्रकाश की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है.

द्वारका पुलिस की हिरासत में पकड़ाया बदमाश.

पुलिस से बचने के लिए अपने मोबाइल के नेटवर्क को यूज नहीं करता था. दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए फ्री वाईफाई का हर जगह इस्तेमाल करता था. उसी तरह से पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस शुरू की और इसे आखिरकार द्वारका के पावर हाउस के पास से दबाेच लिया. इसके पास से बटनदार चाकू भी बरामद किया गया, जो यह अपने साथ वारदात को अंजाम देने वक्त रखता था. पूछताछ में पता चला कि 21 अगस्त को जेल से बाहर आया था और इसने ताबड़तोड़ 3 दिन में कई वारदात को अंजाम देकर के पुलिस की नींद उड़ा रखी थी. इसकी गिरफ्तारी से डाबरी में हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा कर लिया गया है.

