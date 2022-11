नई दिल्ली: उत्तम नगर थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है (An auto lifter has been arrested). उसके पास से चोरी की तीन स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद की गई है. डीसीपी एम हर्षवर्धन (DCP M Harsh Vardhan) ने बताया कि गिरफ्तार ऑटो लिफ्टर की पहचान चेतन खुराना के रूप में हुई है. वह ओम विहार का रहने वाला है. इसके पास से उत्तम नगर, मोहन गार्डन और डाबड़ी इलाके से चुराई गईं दो स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.



29 अक्टूबर को हस्तसाल रोड पर एक स्कूटी चोरी की वारदात हुई थी. जिसकी ई-एफआईआर पीड़ित द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई थी. उस मामले की छानबीन कर रही उत्तम नगर पुलिस टीम को फुटेज से कुछ जानकारी मिली. उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस की मदद से ऑटो लिफ्टर के बारे में पता करना शुरू किया गया. साथ-साथ टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद पुलिस लेती रही. जिसका नतीजा यह रहा कि 2 दिन के भीतर ऑटो लिफ्टर पुलिस की गिरफ्त में आ गया. मामले में आगे की छानबीन की जा रही है.

उत्तम नगर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को दबोचा

नशे में वायर चुराने पहुंचा चोर, पहुंचा जेल





पश्चिम विहार ईस्ट थाने की पुलिस ने एक कंपनी के ऑफिस से तारों की बंडल चोरी करके फरार होने की कोशिश कर रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. वह ATC फाइबर नेट के ऑफिस से वायर का बंडल चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था. उसी दौरान गार्ड ने उसे दबोचा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. उसकी पहचान संजय के रूप में हुई है, यह निहाल विहार इलाके का रहने वाला है. इसके पास से पुलिस ने 3 बंडल वायर बरामद किया है.

डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया की वह शराब पीकर घर लौट रहा था. उसी दौरान उसकी नजर तारों के बंडल के उपर पड़ी. उसने सोचा कि तार को चोरी करके उसे कबाड़ी को बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है. लेकिन वह तारों को चुरा कर वहां से भाग पता, उससे पहले ही वहां ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया और सूझबूझ दिखाते हुए उसे दबोच कर पुलिस को सूचना दे दी. इसकी गिरफ्तारी से नांगलोई थाने के 09 मामलों का खुलासा हुआ है.

