नई दिल्ली : दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम जिले के द्वारका की एंटी एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) पुलिस ने स्नैचिंग के मामले में एक सक्रिय बदमाश को गिरफ्तार (Accused of snatching arrested in Dwarka)किया है. उसकी पहचान आकाश उर्फ छिद्दी के रूप में हुई है. ये उत्तम नगर के वाणी विहार का रहने वाला है. ये पिछले महीने ही बेल पर जेल से बाहर निकला था. उसकी निशानदेही पर चोरी की दो बाइक भी बरामद (Two stolen bikes recovered in Dwarka) हुई है.

पुराने बिंदापुर के डीडीए फ्लैट्स से पकड़ा गया आरोपी : डीसीपी एम. हर्षवर्धन के अनुसार, 05 सितंबर को बिंदापुर थाने में एक युवती की शिकायत पर स्नैचिंग का मामला दर्ज किया गया था. अपनी शिकायत में युवती ने बताया था कि जब वह नवादा मेट्रो स्टेशन जा रही थी, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार युवक आया और उसका पर्स छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां आसपास मौजूद लोगों ने उसे स्कूटी सहित दबोच लिया. बाद में वह किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन उसकी स्कूटी मौके पर ही रह गई. जांच के दौरान स्कूटी के जनकपुरी थाना इलाके से चोरी का पता चला. जिसके बाद, एसीपी (ऑपरेशन) राम अवतार की देखरेख में एएटीएस के इंस्पेक्टर कलमलेश कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विकास यादव, एएसआई विजय, तोपेश, हेड कॉन्स्टेबल राजेश और अन्य की टीम का गठन कर आरोपी को पकड़ने के लिए लगाया गया.पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और आरोपी के रूट को फॉलो करते हुए सूत्रों को सक्रिय किया. इसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस को भी एक्टिवेट किया गया. आखिरकार सूत्रों से मिली जानकारी और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने ओल्ड बिंदापुर के डीडीए फ्लैट्स से आरोपी को दबोच लिया.

पिछले महीने जमानत पर बाहर आया था जेल से : सख्ती से पूछताछ के दौरान उसने स्नैचिंग की वारदात को स्वीकारते हुए बताया कि वो एक मामले में जेल में बंद था, और पिछले महीने 2 अगस्त को ही बेल पर बाहर आया था. बाहर आने के बाद उसने फिर से चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया. उसने बताया कि उसने अलग-अलग इलाकों से कई वाहन चोरी की थी. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दो टू-व्हीलर और बरामद किया. जिन्हें बिंदापुर और अमन विहार थाना इलाके से चुराया गया था. इन मामलों के खुलासे के आधार पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है.

