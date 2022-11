नई दिल्ली/नोएडा: शनिवार को ग्रेटर नोएडा में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई. (mini bus met with an accident in Noida) बस एक निजी कंपनी की थी जो अपने कर्मचारियों को लेकर कंपनी जा रही थी. बस जब ग्रेटर नोएडा को जाने वाले कासना मार्ग पर पहुंची, उसी दौरान पतला खेड़ा गांव के नजदीक, सामने से तेज गति से गलत दिशा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली रही थी. उनको बचाने के चक्कर में बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते बस रोड के किनारे बिजली के पोल से जा टकराई. (bus collided with an electric pole in noida)

इस हादसे में बस ड्राइवर समेत पांच लोगों को चोट आई है. गनीमत रही कि घटना के वक्त बिजली के खंभे में बिजली नहीं थी, क्योंकि बिजली का खंबा टूटकर दूसरे खंबे से टच हो गया था. बाद में आसपास के लोगों ने घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को घटना की सूचना दी.

दनकौर से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रोड पर अधिकांश वाहन चालक गलत दिशा में वाहनों को चलाते हैं. लोगों का आरोप है कि कई बार इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन इस तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. वहीं स्थानीय पुलिस गलत दिशा में चलने वाले संचालकों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, जिस वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं और लोग चोटिल हो जाते हैं.

आसपास के लोगों ने बताया कि आज बस का हादसा भी गलत दिशा में आने वाले ट्रैक्टर की वजह से हुआ. ट्रैक्टर गलत दिशा में तेज गति से आ रहा था. गलत दिशा से आते हुए ट्रैक्टर के कारण मिनी बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क के किनारे खंभे से जा टकराई. इस बारे में दनकौर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि बस के हादसे की कोई लिखित शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने पर जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

