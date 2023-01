आग लगने की घटना पर लोगों ने जताया दुख

नई दिल्ली: राजधानी के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 (Greater Kailash Part 2) इलाके में स्थित अंतरा सीनियर सिटीजन केयर होम (Antara Senior Citizen Care Home) में आग लगने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने दुख जताया (People expressed grief over fire incident) है. लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए इसमें और जिसके भी द्वारा लापरवाही की गई है उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई (Strict legal action should be taken against negligent) होनी चाहिए.

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 के निवासी श्याम कालरा ने बताया कि, 'ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में अंतरा सीनियर सिटीजन केयर होम (Antara Senior Citizen Care Home) काफी समय से यहां है. यहां की सुविधाएं भी अच्छी हैं और मैं भी इसमें कई बार गया हूं. लेकिन यहां हुए हादसे को लेकर क्षेत्रवासियों को काफी दुख है.' उन्होंने कहा कि इस घटना जिस भी व्यक्ति द्वारा लापरवाही बरती गई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि यह घटना काफी दुखद थी और जिससे हर कोई हैरान है. साथ ही ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे फिर ऐसी घटनाएं हों.

बता दें कि ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 (Greater Kailash Part 2) इलाके में स्थित अंतरा सीनियर सिटीजन केयर होम (Antara Senior Citizen Care Home) में नए साल के पहले दिन आग लग गई थी. इसकी चपेट में आने से दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत (Two elderly women died due to fire) हो गई थी. आग की सूचना के बाद मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया था. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.

