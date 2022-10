नई दिल्ली/नोएडा: बुधवार दोपहर को प्याबली गांव के बाजार में रामअवतार व शिवकुमार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि शिवकुमार पक्ष की तरफ से एक दर्जन लोग लाठी-डंडे लेकर आ गए और उन्होंने राम अवतार व उसके बेटे पर लाठी-डंडों से बाहर करना शुरू कर दिया. इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले इस मारपीट में राम अवतार और उनका बेटा दोनों घायल हो गए. उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, साथ ही शिवकुमार पक्ष की तरफ से भी एक व्यक्ति इस मारपीट में घायल हो गया. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल में जुट गई. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है. (fight between two group in jarcha, Father and son were beaten to death)

व्यापारी के साथ मारपीट की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई . सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से दर्जनों लोग हाथों में लाठी और डंडे लेकर मारपीट कर रहे हैं. फिलहाल व्यापारी और उसके बेटे को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जारचा थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि गांव के ही दो पक्षों का मामूली विवाद था. विवाद में एक पक्ष ने व्यापारी और उसके बेटे को लाठी से पीट-पीटकर घायल कर दिया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

बात दें कि कुछ समय पहले ही फरीदाबाद में ठीक ऐसी ही घटना सामन आई थी. हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले फरीदाबाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे (Fight in Fatehpur Billouch Faridabad) चल गये. बताया जा रहा था कि एक पक्ष अपनी जमीन में मोबाइल टावर लगवा रहा था जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था. इसी को लेकर दोनों तरफ के लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे को मारने लगे.

