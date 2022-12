नई दिल्ली/नोएडा: शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (former PM Chaudhary Charan Singh) की जयंती (birth anniversary) मनाई जा रही है, जिसे लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन अंबावता (Bharatiya Kisan Union Ambavata) के कार्यकर्ताओं ने भी ग्रेटर नोएडा चाई 4 कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई (celebrated birth anniversary of former PM Chaudhary Charan Singh). इस दौरान उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्षों को याद किया गया.

चाई 4 में स्थित भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई. इस दौरान उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विकास प्रधान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे हितेषी थे. उन्होंने किसान हित में आजीवन संघर्ष किया. डॉ. विकास प्रधान ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के योगदान को हमेशा देश याद रखेगा. किसान को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया.

इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव कृष्ण नागर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह कहते थे कि किसान को एक आंख संसद पर और एक आंख अपनी जमीन पर रखनी चाहिए. इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान हित में कार्य किए. आज की मौजूदा केंद्र सरकार किसानों का लगातार शोषण कर रही है. किसानों की मुख्य मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है और ना ही उनकी मांगों को माना जा रहा है.

इस मौके पर बृजेश भाटी, डॉ. विकास प्रधान, गोपी कोडली, ऋषिपाल कसाना, प्रमोद भाटी, कृष्ण नागर, प्रदीप भाटी, मोहित भाटी, जगत भाटी, सेवन सिंह, अक्षय भाटी सहित आदि लोग मौजूद रहे.

