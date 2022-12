नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से फरवरी में ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 (Global Investors Summit 2023) का आयोजन होगा. इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने वाणिज्यिक, संस्थागत व आईटी/आईटीईएस प्लॉट की स्कीमें लॉन्च कर दी है. तीनों ही योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की सीईओ रितु माहेश्वरी (CEO Ritu Maheshwari) के निर्देश पर लांच हुई 26 वाणिज्यिक भूखंडों की योजना में चार एफएआर (Floor Area Ratio) के भूखंड शामिल किए गए हैं. ये प्लॉट सेक्टर 10, 12, डेल्टा वन, पी वन, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, टेकजोन-7, ईकोटेक-12, अल्फा-टू और डेल्टा टू में स्थित हैं. ये प्लॉट 2313 वर्ग मीटर से लेकर 12 हजार वर्ग मीटर तक के हैं. प्राधिकरण ने 12 संस्थागत भूखंडों की योजना भी लॉन्च कर दी है.

सेक्टर चाई फोर स्थित भूखंड पर धार्मिक स्थल, सेक्टर 10 के भूखंड पर नर्सरी स्कूल, नॉलेज पार्क थ्री व फाइव के भूखंडों पर वोकेशनल इंस्टीट्यूट, टेकजोन टू में विश्वविद्यालय, नॉलेज पार्क थ्री में मेडिकल इंस्टीट्यूट, नॉलेज पार्क फाइव व म्यू में हॉस्पिटल और ओमेगा वन स्थित भूखंड पर नर्सिंग होम बनाए जा सकते हैं. तीसरी स्कीम आईटी/आईटीईएस के नौ भूखंडों की है. सेक्टर टेकजोन स्थित ये भूखंड 4047 वर्ग मीटर से लेकर 40472 वर्ग मीटर तक के हैं.

12 दिसंबर से इन तीनों ही योजनाओं के ब्रोशर डाउनलोड करने और पंजीकरण की सुविधा शुरू (Registration facility for Investors Summit started) हो गई है. इन तीनों योजनाओं में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 2 जनवरी (Last date for registration is 2 Jan 2023) और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2023 (Last date for submission of processing fee 4 Jan 2023) है. 6 जनवरी 2023 तक ही डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे.

ई-ऑक्शन के जरिए ही भूखंड आवंटित (Allotment will be done through e auction) किए जाएंगे. इन भूखंडों पर आवंटन से एक माह में पजेशन मिल जाएगा. इन स्कीमों में एसबीआई पोर्टल (https://etender.sbi/) के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इन स्कीमों का ब्योरा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट (http://www.greaternoidaauthority.in/)पर भी दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 (Global Investors Summit 2023) के लिए सभी प्राधिकरण को अलग-अलग निवेश के लिए टारगेट दिया गया है. सरकार द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) को मिले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण ने यह योजनाएं शुरू की हैं. इससे प्राधिकरण को बड़े निवेश की उम्मीद है साथ ही सरकार के द्वारा मिले लक्ष्य से ज्यादा निवेश करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण योजनाएं ला रहा है.

