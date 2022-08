नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र के लाडो सराय में एक युवक ने तीन मंजिला इमारत से नीचे कूदकर जान दे (Youth commits suicide in Lado Sarai) दी. घटना गुरुवार देर रात की है. बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने आत्महत्या की. इस घटना के बाद से मृतक की पत्नी और उसके छोटे-छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है.





मृतक की पत्नी ने बताया कि हर रोज की तरह शराब पीकर उनके पति आए और खाना खाने लगे. इसी बीच शराब को लेकर दोनों में अनबन (Suicide after quarrel with wife Lado Sarai ) हुई. उसने बताया कि शराब को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह तीसरी मंजिल पर जाकर ऊपर से छलांग लगा देंगे. वह उनके पीछे पीछे गयी थी और उन्हें पकड़ लिया था. काफी देर तक वह पकड़ी रही लेकिन उसके पति ने पत्नी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा (jumped from roof after drunk) लिया. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही माैत हाे गयी.

लाडो सराय में युवक ने आत्महत्या की

बताया जा रहा है कि मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. एक बड़ी बेटी और दो बेटा है. पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है. मृतक की पत्नी ने बताया कि बच्चे छोटे हैं. वहीं इस घटना से इलाके में लोग गमगीन हैं. सभी लोगों का कहना था कि लड़का अच्छा था लेकिन पता नहीं उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. वहीं मृतक की बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल था. रक्षाबंधन के दिन बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन शाम को ही उन्हें ऐसी घटना के बारे में जानकारी मिली कि सब लोग घर के दंग रह गए.