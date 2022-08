नई दिल्ली: दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में फूल मंडी मित्तल गार्डन के नजदीक एक दबंग कथित रूप से कुछ लाेगाें काे जमीन खाली करने की धमकी दे रहा है. जमीन खाली नहीं करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है. नवाब त्यागी का कहना है कि फूल मंडी मित्तल गार्डन के मस्जिद के पास पिछले कई सालों से रह रहे हैं. यह जमीन खरीदी थी. यहां पर काम धंधा भी है.

पुलिस काे दिया गया शिकायत पत्र.

कुतुबुद्दीन नाम का युवक मुझे कई बार फोन पर धमकी देते हुए जमीन खाली करने काे कहा(Threatened to vacate house of Mittal Garden). पीड़ित ने बताया कि इस युवक का काम ही लोगों को डराना धमकाना और पैसे ऐंठना है. पीड़ित का कहना है कि डीएम, एसडीएम और दिल्ली पुलिस से लिखित शिकायत कर चुके हैं. 20 से 25 साल पहले इस जमीन को बाबर नाम के व्यक्ति से खरीदा था. यहां पर घर बना रखा है, लेकिन यह युवक डराता है. धमकाता है ( Threatened to vacate land near Phool Mandi).

मकान खाली करने की धमकी.

नवाब ने बताया कि कुतुबुद्दीन छतरपुर में रहता है और ऐसे ही लोगों से डरा धमकाकर पैसे ऐंठता है. वहीं लियाकत अली ने बताया कि कई बार धमकी भरे फोन उन्हें भी आए हैं. वह इसी तरह धमकी देता रहता है. 10 से पांच हजार रुपए किसी से मिल जाता है ताे शांत बैठ जाता है. फिर जब पैसों की जरूरत होती है तो इसी प्रकार से लोगों को डराता है. शासन प्रशासन से मांग की है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए.