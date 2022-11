नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के साकेत थाने की पुलिस टीम ने एक महिला से मेट्रो स्टेशन से मोबाइल फोन छीनने वाले दो लुटेरे को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने लूटा गया मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल एक ऑटो को भी बरामद कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव उर्फ राजा और अतुल तोमर के रूप में हुई है. दोनों आरोपी दिल्ली के संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं.



दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि 29 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे पीएस साकेत में साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक महिला का मोबाइल फोन छीनने की पीसीआर कॉल आई. पुलिस कर्मचारी तुरंत अपराध स्थल पर पहुंची, जहां शिकायतकर्ता ने कहा कि वह साकेत मेट्रो स्टेशन पर एक ऑटो का इंतजार कर रही थी. इस बीच उसका मेट्रो कार्ड गिर गया और जब वह अपना मेट्रो कार्ड उठा रही थी, तभी अचानक दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसका मोबाइल फोन छीन लिया और एक ऑटो में भाग गए.

इस संबंध में साकेत पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए एसीपी वीर सिंह ने साकेत एसएचओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें एसआई दिनेश, हेडकांस्टेबल रविंदर, कृष्ण, देवेंद्र और कांस्टेबल दिनेश को शामिल किया गया.

जांच के दौरान क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए. स्थानीय स्रोतों को तैनात किया गया और मानव खुफिया जानकारी एकत्र की गई. टीम के प्रयासों का फल तब मिला जब अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए ऑटो की पंजीकरण संख्या का खुलासा हुआ. इसके बाद ऑटो के मालिक का पता प्राप्त किया गया और उसका गहन विश्लेषण किया गया.

इसके बाद दोनों आरोपियों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया. बाद में उनकी पहचान राजीव उर्फ राजा और अतुल तोमर के रूप में हुई. उनके कहने पर लूटा गया मोबाइल फोन और अपराध में प्रयुक्त एक ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है.

साइबर पुलिस ने 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार

दक्षिणी दिल्ली के साइबर पुलिस थाने की पुलिस टीम ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को बिटकॉइन में पैसे निवेश के नाम पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देता था. (Cheating in the name of investing in bitcoin) आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी करने वालों के बैंक खातों में 3,84,897 रुपए, विभिन्न बैंकों के 5 डेबिट कार्ड, 2 चेक बुक और 5 मोबाइल बैंकिंग ऐप वाला 1 मोबाइल फोन बरामद किया है. पूछताछ पर आरोपी की पहचान नसीम खान के तौर पर हुई है. आरोपी मूल रूप में उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के जमालपुर का रहने वाला है.



साउथ दिल्ली जिला की पुलिस उपायक्त चंदन चौधरी ने बताया कि 10 अक्टूबर को साइबर पुलिस स्टेशन दक्षिण जिला, साकेत में 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी. अपराध की गंभीरता और घटना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एसीपी राजेश कुमान ने इंस्पेक्टर अरुण वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया.

इस दौरान टीम ने मामले के विभिन्न एंगल पर काम करना शुरू किया. छानबीन करते हुए शिकायतकर्ता से गहन पूछताछ की गई. टीम ने बैंक खाता विवरण एकत्र किया और उसका संक्षेप में विश्लेषण किया. उसके बाद टीम ने संबंधित बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत की जहां ठगी की गई रकम को ट्रांसफर किया गया था. कथित लाभार्थी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया और ठगी गई राशि से आगे की निकासी को रोक दिया गया.

कथित व्यक्ति के बारे में सभी संभावित तकनीकी विवरण प्राप्त किए गए थे और उन्हें ट्रैक करने के लिए स्रोतों को तैनात किया गया था. सैकड़ों मोबाइल फोन नंबरों की निगरानी रिपोर्ट एकत्र और विश्लेषण करने के बाद अपराधी को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में उसकी लोकेशन ट्रैस की गई. तुरंत टीम को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भेजा गया और क्षेत्र की स्थानीय जांच की गई. उसके बाद छापेमारी कर आपराधिक साजिशकर्ता सारिक नसीम को गिरफ्तार कर लिया गया. उनके कहने पर उनके बैंक खातों में 3,84,897 रुपये, विभिन्न बैंकों के 05 डेबिट कार्ड, विभिन्न बैंकों के 2 चेक बुक और 5 मोबाइल बैंकिंग ऐप के साथ 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया. आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

