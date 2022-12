नई दिल्लीः दिल्ली के साकेत कोर्ट कॉम्पलेक्स (Saket Court Complex) में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब जमीनी विवाद को लेकर तारीख पर आए दो पक्षों में कोर्ट के अंदर ही मारपीट (Fight between two youths who came on date in court) हो गई. जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला. इस मारपीट में घायल हुए दोनों युवकों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक कॉलर ने फोन करके दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि साकेत कोर्ट गेट नंबर 3 पर एक दो आदमी ने एक वकील के साथ मारपीट की है. इसमें जो व्यक्ति पगड़ी पहने हुए थे, उसने एक वकील पर हमला कर दिया. इसके बाद कॉलर को एमएलसी के लिए पीसीआर वाहन द्वारा एम्स ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया.

ये भी पढ़ेंः दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में तीन बदमाशों को किया गिरफ्तार, 5 कार बरामद

पूछताछ में पता चला कि दोनों पक्षों के बीच सिविल केस चल रहा है. कोर्ट में पेश होने के बाद दोनों पक्ष आपस में झगड़ने लगे. दरअसल पूरा मामला छतरपुर इलाके में एक बिल्डिंग को लेकर विवाद का बताया जा रहा है. जमीन के कागजात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था. यह प्रॉपर्टी ऐसी थी जो कि तीन चार जगह बिक चुकी थी. एग्रीमेंट और मकान बनाने को लेकर आपस में झगड़ा होता था. इसी को लेकर अदालत में इनका केस भी चल रहा है. इसी बीच दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए.