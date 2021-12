नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में सरकार की नई आबकारी नीतियों के विरोध (Protest against new excise policies in Jahangirpuri) बड़ी संख्या में लोगाें ने प्रदर्शन किया. लाेगाें का कहना था कि जहांगीरपुरी में आजादपुर मंडी के पास मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर और सरकारी स्कूल है. यहां पर हर रोज लोगों का आना जाना होता है और बच्चे भी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं. बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं और सामने शराब की (Liquor shop being opened near school) दुकान हो गई तो उन पर बुरा असर पड़ेगा. मस्जिद, गिरजाघर और मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते हैं, जब सामने दुकान होगी तो लोगों पर का बुरा असर (Children will be spoiled due to liquor shop) पड़ेगा.



शराब की दुकान खोलने का विरोध करने के लिए इलाके के लोग व महिलाएं सभी एकत्रित होकर पहुंचे. उनका कहना था कि जब तक सरकार इलाके में शराब की दुकान बंद नहीं करेगी वह यहां पर आमरण अनशन भी करेंगे. नई दुकाने देर रात तक खुली रहेंगी जिससे आम लाेगाें काे परेशानी हाेगी. यहां पर पब बनाए जा रहे हैं, साथ ही सरकार ने शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र भी कम कर दी है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे भी शराब की दुकानों पर खड़े दिखाई देंगे.

विराेध प्रदर्शन करते लाेग.

दिल्ली में सरकार की आबकारी नीति के विरोध में लगातार प्रदर्शन (Demonstration against excise policy in Delhi) चल रहे हैं और लोग अपने इलाके में दुकानों को खोलने का विरोध कर रहे हैं. बता दें कि सरकार की ओर से हर विधानसभा में प्रत्येक वार्ड के हिसाब से तीन से चार ठेके खोलने का प्रस्ताव है, जिसके चलते लोग जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.