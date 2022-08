नई दिल्लीः वजीराबाद में लाेगाें का तालिबानी चेहरा (Talibani justice in wazirabad) सामने आया है. लाेगाें ने चोरी के आराेपी की खंभे से बांधकर पिटाई की (thief was beaten in wazirabad ). उसके बाल काट दिये. फिर उससे नाले की सफाई करवायी (drain cleaned by thief In wazirabad). इस दाैरान लाेग उसका वीडियाे बनाते रहे. सजा देने के बाद लाेगाें ने आराेपी काे छाेड़ दिया. पुलिस को इसकी सूचना भी नहीं दी. इसका वीडियाे वायरल हाे रहा है.

वजीराबाद में तालिबानी इंसाफ.

बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार दोपहर उत्तरी दिल्ली के थाना इलाके के वजीराबाद की गली नंबर 9 की है. वजीराबाद के लाेगाें ने एक शख्स काे माेटर चाेरी करने के आराेप में पकड़ा. इलाके स्थानीय लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए आराेपी काे सजा देना शुरू किया. पहले खंभे से बांधकर पिटाई का वीडियो बनाया. उसके सिर के बालों को भी उस्तरे से जगह जगह से काट दिया गया. इस दौरान उसके सिर में कई जगह उस्तरा भी लग गया जिससे उसके सिर में खून आ रहा था.

जब भीड़ का मन पिटाई से भर गया तो उस आराेपी से नाले की साफई करवाई. कथित चाेर काे सजा देने के बाद पब्लिक ने छोड़ दिया. इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है, जिसपर पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है. पिटाई करने वाले लोगों ने कथित रूप से फेसबुक पेज पर इसका लाइव भी किया था. बहरहाल जिस तरह से लाेगाें चाेरी के आराेपी की पिटाई उससे उसका तालिबानी चेहरा सामने आ गया (Talibani justice in wazirabad). बता दें कि etv bharat वायरल वीडियाे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.