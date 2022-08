नई दिल्ली: दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्र से भी बदहाल नजर आती है. बवाना विधानसभा के बेगम पुर (BegumPur of Bawana Assembly) की तस्वीर इसकी पुष्टि कर रही है. यहां पर लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं. बेगम पुर की विभिन्न गलियां और सड़कें जलमग्न (Drain water on roads in Begumpur) हैं. बेगम पुर की इस बदहाल स्थिति के कारण यहां से गुजर रहे राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

यहां आए दिन वाहन चालक और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है. लाेगाें ने बताया कि यहां जाे पानी लगा है वाे बरसाती नहीं है. नालियों के ओवरफ्लो के कारण पानी जमा (Waterlogging in Begumpur) है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की यह बदहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है. आज तक इसकी सुध लेने वाला काेई नहीं है.

बेगमपुर में जलभराव की समस्या से जूझ रहे लाेग.

जलभराव की समस्या से लाेग परेशान

जलभराव के बीच गुजरती गाड़ियां.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर केवल नलियों की सफाई कर दी जाए तो जलभराव की समस्या का समाधान हो जाएगा. स्कूल से गुजर रहे छात्रों ने भी अपनी पीड़ा सुनाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि को सवालों के कटघरे में खड़ा किया. यहां के स्थानीय निवासी आज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग कब तक क्षेत्र की इस बदहाल स्थिति की सुध लेते हैं, ताकि यहां के लोग राहत भरी सांस ले सकें.