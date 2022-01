नई दिल्ली : उत्तरी जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने एक लुटेरे (looter arrested in delhi) को मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया है. जिस पर उत्तरी जिले के अलग-अलग थानों में 11 आपराधिक मामले (fir lodged in different police stations) दर्ज हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम चार मामले समझने का भी दावा कर रही है. गिरफ्तार किया गया आरोपी ड्रग एडिक्ट है, जो अपनी नशापूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है.





उत्तरी जिले के डीसीपी सागर कलसी ने बताया कि जिले की स्पेशल स्टाफ के एएसआई हरफूल सिंह को एक सूचना मिली कि वजीराबाद और सिविल लाइन इलाके के बोंटा पार्क गेट पर लुटेरा आने वाला है, जिस पर करीब एक दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं. सूचना मिलते ही अधिकारियों ने रेड के लिए पुलिस टीम का गठन किया. एसीपी जयपाल सिंह और स्पेशल स्टाफ इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राकेश, हरिओम एएसआई हरफूल और हेड कांस्टेबल आंसर खान की टीम ने सुबह 10 बजे सूचना के आधार पर ट्रैप लगाया. टीम बोंटा पार्क गेट नंबर छह के पास आरोपी का इंतजार करने लगी. जैसे ही आरोपी के बोंटा पार्क के पास पहुंचने का सिग्नल मुखबिर से पुलिस टीम को मिला. पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया, जिसकी पहचान विजय उर्फ विकास (27 साल) के तौर पर हुई है. पुलिस टीम ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से विवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है.





पूछताछ में आरोपी पुलिस को बताया कि उसने बीते साल 31 दिसंबर को वजीराबाद पुस्ते के पास मोबाइल फोन छीना था. उसने पीछे से पीड़ित की गर्दन दबाई और पीड़ित छटपटा कर नीचे गिर गया. उसी दौरान आरोपी उसका मोबाइल फोन लेकर भाग गया. पीड़ित ने वजीराबाद थाने में मोबाइल छिनैती की सूचना दी. पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और वह पूर्व में 11 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. आरोपी आठवीं क्लास तक पढ़ा हुआ है और वह नशे का आदी है जो अपनी आपूर्ति के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है.





फिलहाल पुलिस टीम ने आरोपी विजय उर्फ विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो संगम विहार बुराड़ी का रहने वाला है. उस पर वजीराबाद, सिविल लाइन और तिमारपुर थाने में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम चार मामले सुलझने का भी दावा कर रही है.